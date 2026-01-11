За сутки на фронте 173 боестолкновения, 47 вражеских штурмов остановлено на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТА

В целом, за прошедшие сутки, 10 января 2026 года, на фронте было зафиксировано 173 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли 56 авиационных ударов, сбросили 156 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли для поражения 7050 дронов-камикадзе и осуществили 3750 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 82 - из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары подверглись, в частности, районы населенных пунктов Самойловка, Таврическое Запорожской области; Новоукраинка Донецкой области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила три района сосредоточения личного состава, пункт управления и инженерное сооружение противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, три боевые бронированные машины, 44 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 654 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 134 единицы автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения, противник нанес два авиаудара, сбросив пять авиабомб, осуществил 98 обстрелов, в том числе семь — из реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили шесть атак противника в районе населенного пункта Волчанск и в сторону населенных пунктов Графское, Вильча.

На Купянском направлении вчера произошло девять атак захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Петропавловки, Куриловки, Песчаного, Богуславки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в направлении населенного пункта Дружелюбровка и в районе населенных пунктов Дробышево, Среднее, Новоселовка, Заречное.

На Славянском направлении Силы обороны отразили три атаки противника вблизи Дроновки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 13 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещиевка, Иванополье, Русин Яр, Щербиновка и в направлении Софиевки, Торского.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Затишье, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Никаноровка и в сторону Новопавловки, Новоалександровки, Гришино, Сергиевки, Белицкого и Филии", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении противник вчера совершил 14 атак в районах населенных пунктов Злагода, Рыбное, Сладкое, Снежное и в направлении населенных пунктов Алексеевка, Сосновка, Вишневое.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 23 атаки россиян в районах населенных пунктов Гуляйполе, Варваровка, Зеленое, Дорожнянка и в сторону Доброполья, Оленоконстантиновки, Святопетровки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки наши воины отразили одну атаку врага в районе Степового.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну атаку россиян в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.