За добу на фронті 173 боєзіткнення, 47 ворожих штурмів зупинено на Покровському напрямку, - Генштаб. КАРТА

Загалом, упродовж минулої доби, 10 січня 2026 року, на фронті було зафіксовано 173 бойові зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали 56 авіаційних ударів, скинули 156 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 7050 дронів-камікадзе та здійснили 3750 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 82 - з реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Самійлівка, Таврійське Запорізької області; Новоукраїнка Донецької області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація Сил оборони уразила три райони зосередження особового складу, пункт управління та інженерну споруду противника.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, три бойові броньовані машини, 44 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 654 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня та 134 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення, противник завдав двох авіаударів, скинувши п’ять авіабомб, здійснив 98 обстрілів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

Як зазначається, на Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили шість атак противника у районі населеного пункту Вовчанськ та у бік населених пунктів Графське, Вільча.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Куп’янська, Петропавлівки, Курилівки, Піщаного, Богуславки.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у напрямку населеного пункту Дружелюбівка та в районі населених пунктів Дробишеве, Середнє, Новоселівка, Зарічне.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу Дронівки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Щербинівка та у напрямку Софіївки, Торського.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Затишок, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Никанорівка та у бік Новопавлівки, Новоолександрівки, Гришиного, Сергіївки, Білицького та Філії", - йдеться у повідомленні.

Обстановка на Півдні

Як інформує Генштаб, на Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 14 атак у районах населених пунктів Злагода, Рибне, Солодке, Січневе та у напрямку населених пунктів Олексіївка, Соснівка, Вишневе.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки росіян в районах населених пунктів Гуляйполе, Варварівка, Зелене, Дорожнянка та у бік Добропілля, Оленокостянтинівки, Святопетрівки.

На Оріхівському напрямку минулої доби наші воїни відбили одну атаку ворога в районі Степового.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку росіян у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.