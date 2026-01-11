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Новини Фото Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 218 940 осіб (+1130 за добу), 11 541 танк, 35 952 артсистеми, 23 885 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 218 940 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 11.01.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 218 940 (+1 130) осіб
  • танків - 11 541 (+11) од.
  • бойових броньованих машин - 23 885 (+3) од.
  • артилерійських систем - 35 952 (+44) од.
  • РСЗВ - 1 598 (+1) од.
  • засоби ППО - 1 269 (+0) од.
  • літаків - 434 (+0) од.
  • гелікоптерів - 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 104 068 (+654) од.
  • крилаті ракети - 4 155 (+0) од.
  • кораблі / катери - 28 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 73 644 (+134) од.
  • спеціальна техніка - 4 039 (+0) од.

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ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Також дивіться: Окупант намагається збити безпілотник ЗСУ сніжками. ВIДЕО

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армія рф (21601) Генштаб ЗС (8707) ліквідація (4846)
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