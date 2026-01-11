Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 218 940 человек (+1130 за сутки), 11 541 танк, 35 952 артсистемы, 23 885 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 218 940 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 11.01.26 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 218 940 (+1 130) человек
- танков - 11 541 (+11) ед.
- боевых бронированных машин - 23 885 (+3) ед.
- артиллерийских систем - 35 952 (+44) ед.
- РСЗО - 1 598 (+1) ед.
- средства ПВО - 1 269 (+0) ед.
- самолетов - 434 (+0) ед.
- вертолетов - 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 104 068 (+654) ед.
- крылатые ракеты - 4 155 (+0) ед.
- корабли / катера - 28 (+0) ед.
- подводные лодки - 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 73 644 (+134) ед.
- специальная техника - 4 039 (+0) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
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