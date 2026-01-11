Россияне атаковали критическую и гражданскую инфраструктуру в Черниговской области: ранен мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска нанесли удары по населенным пунктам Черниговской области, в результате чего есть раненые и разрушения.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Вчера днем враг попал FPV-дроном по гражданскому автомобилю в Семеновке. Пострадал 30-летний водитель, местный житель.

Ночью в селе Новгород-Северского района загорелся дом из-за удара БПЛА. На месте работали пожарные.

В селе Корюковской громаде FPV-дроны ударили по объектам критической инфраструктуры.

Ночью агрессор "геранню" атаковал Нежин. Повреждено здание гражданской инфраструктуры.

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Отмечается, что в целом за прошедшие сутки - 35 обстрелов, 39 взрывов.

Последствия атак





