Россияне атаковали критическую и гражданскую инфраструктуру в Черниговской области: ранен мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска нанесли удары по населенным пунктам Черниговской области, в результате чего есть раненые и разрушения.
Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
- Вчера днем враг попал FPV-дроном по гражданскому автомобилю в Семеновке. Пострадал 30-летний водитель, местный житель.
- Ночью в селе Новгород-Северского района загорелся дом из-за удара БПЛА. На месте работали пожарные.
- В селе Корюковской громаде FPV-дроны ударили по объектам критической инфраструктуры.
- Ночью агрессор "геранню" атаковал Нежин. Повреждено здание гражданской инфраструктуры.
Отмечается, что в целом за прошедшие сутки - 35 обстрелов, 39 взрывов.
Последствия атак
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