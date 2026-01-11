Росіяни атакували критичну та цивільну інфраструктуру на Чернігівщині: поранено чоловіка. ФОТОрепортаж
Російські війська завдали ударів по населених пунктах Чернігівської області, унаслідок чого є поранений та руйнування.
Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
- Учора вдень ворог поцілив FPV-дроном по цивільній автівці в Семенівці. Постраждав 30-річний водій, місцевий житель.
- Уночі в селі Новгород-Сіверського району загорівся будинок через удар БпЛА. На місці працювали вогнеборці.
- У селі Корюківської громади FPV-дрони вдарили по обʼєктах критичної інфраструктури.
- Вночі агресор "геранню" атакував Ніжин. Пошкоджена будівля цивільної інфраструктури.
Зазначається, що загалом за минулу добу - 35 обстрілів, 39 вибухів.
Наслідки атак
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