Росіяни атакували критичну та цивільну інфраструктуру на Чернігівщині: поранено чоловіка. ФОТОрепортаж

Російські війська завдали ударів по населених пунктах Чернігівської області, унаслідок чого є поранений та руйнування.

Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Учора вдень ворог поцілив FPV-дроном по цивільній автівці в Семенівці. Постраждав 30-річний водій, місцевий житель.

Уночі в селі Новгород-Сіверського району загорівся будинок через удар БпЛА. На місці працювали вогнеборці.

У селі Корюківської громади FPV-дрони вдарили по обʼєктах критичної інфраструктури.

Вночі агресор "геранню" атакував Ніжин. Пошкоджена будівля цивільної інфраструктури.

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Зазначається, що загалом за минулу добу - 35 обстрілів, 39 вибухів.

Наслідки атак





