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Росіяни атакували критичну та цивільну інфраструктуру на Чернігівщині: поранено чоловіка. ФОТОрепортаж

Російські війська завдали ударів по населених пунктах Чернігівської області, унаслідок чого є поранений та руйнування.

Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

  • Учора вдень ворог поцілив FPV-дроном по цивільній автівці в Семенівці. Постраждав 30-річний водій, місцевий житель.
  • Уночі в селі Новгород-Сіверського району загорівся будинок через удар БпЛА. На місці працювали вогнеборці.
  • У селі Корюківської громади FPV-дрони вдарили по обʼєктах критичної інфраструктури.
  • Вночі агресор "геранню" атакував Ніжин. Пошкоджена будівля цивільної інфраструктури.

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Зазначається, що загалом за минулу добу - 35 обстрілів, 39 вибухів.

Наслідки атак

Обстріли Чернігівщини
Обстріли Чернігівщини
Обстріли Чернігівщини

Автор: 

Ніжин (92) Чернігівська область (1431) Семенівка (33)
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