Въехали в столб, пытаясь сбежать к границе: в Одесской области задержано авто с нарушителями, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Подольском районе пограничники задержали транспортное средство, водитель которого проигнорировал требование остановиться и пытался скрыться в направлении государственной границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Инцидент произошел на одном из контрольных постов Подольского района. Пограничники пытались остановить автомобиль, однако водитель проигнорировал законные требования, совершил маневр объезда и начал движение в сторону границы.

Во время преследования водитель не справился с управлением - транспортное средство съехало с проезжей части и врезалось в столб.

Как выяснилось, за рулем находился гражданин Азербайджана. Его пассажирами были двое граждан Украины - жители Донецкой и Днепропетровской областей, которые намеревались незаконно пересечь государственную границу.

Также установлено, что водитель является пособником администратора одного из Telegram-каналов, через который осуществлялась координация незаконной переправки лиц через границу Украины.

По факту происшествия на водителя составлен протокол по ст. 185-10 КУоАП - "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего Государственной пограничной службы Украины". На двух пассажиров оформлены административные материалы по ст. 204-1 КУоАП - "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

