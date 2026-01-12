Въехали в столб, пытаясь сбежать к границе: в Одесской области задержано авто с нарушителями, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Подольском районе пограничники задержали транспортное средство, водитель которого проигнорировал требование остановиться и пытался скрыться в направлении государственной границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Инцидент произошел на одном из контрольных постов Подольского района. Пограничники пытались остановить автомобиль, однако водитель проигнорировал законные требования, совершил маневр объезда и начал движение в сторону границы.

Во время преследования водитель не справился с управлением - транспортное средство съехало с проезжей части и врезалось в столб.

Как выяснилось, за рулем находился гражданин Азербайджана. Его пассажирами были двое граждан Украины - жители Донецкой и Днепропетровской областей, которые намеревались незаконно пересечь государственную границу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Накопление транспорта на въезд в Украину фиксируется в двух пунктах пропуска на границе, - ГПСУ

Также установлено, что водитель является пособником администратора одного из Telegram-каналов, через который осуществлялась координация незаконной переправки лиц через границу Украины.

По факту происшествия на водителя составлен протокол по ст. 185-10 КУоАП - "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего Государственной пограничной службы Украины". На двух пассажиров оформлены административные материалы по ст. 204-1 КУоАП - "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пограничники "Sky Hawks" уничтожили 2 антенны, миномет и 13 укрытий врага. ВИДЕО

+6
І коли ти все встигаєш, і кацапів нищити (ти ж на нулі, я впевнений) і на Цензорі 24/7. Ну шо сказати, кіборг він і в Африці - кіборг
12.01.2026 17:43 Ответить
+4
Дякую за службу.
12.01.2026 17:09 Ответить
+3
Знаешь, есть такие ситуации когда в квартире срач до потолка. Умные и ответственные люди грустно вздыхают, берут перчатки, мусорные пакеты и веники - и начинают драить, тереть и отскребать. Дураки - берут канистру с бензином и спички. Вот ответ на ваш вопрос.
12.01.2026 17:14 Ответить
Но Пасаран!
12.01.2026 16:59 Ответить
А чому тікають,із за провальної мобілізації,чому ніхто не робить висновків?!
12.01.2026 17:05 Ответить
12.01.2026 17:14 Ответить
за комірец і на розмінування. Ухилянти що зрадники. тобто вороги
12.01.2026 17:06 Ответить
12.01.2026 17:09 Ответить
12.01.2026 17:43 Ответить
Слава Україні! Смерть ворогам
12.01.2026 17:54 Ответить
Краще гучно кричати, ніж мовчки вмирати. І так і так патріотом назвуть, але перший варіант комфортніший.
12.01.2026 18:00 Ответить
Усі в "шоколаді"! Пособник,замість тюрми за організацію переправлення за кордон,отримав штраф за ПДР....,а Ухилянти - штраф за спробу втекти....Прикордонники - подяки та премії від керівництва, а також,що не виключено від втікачів! Занавес! Вистава закінчена! Нагадує вручення "підозр" НАБУ!
12.01.2026 17:56 Ответить
Ну що ж ви хлопчики, як сьогоднішні.
Треба було зразу дізнатися таксу в одеських прикордонників і проблеми не було б. А так...
12.01.2026 18:17 Ответить
А чому два добре екіпірованих та озброєних бугаї, що на фото, ловлять цивільних українців в тилу, а не кацапів на фронті?
12.01.2026 20:33 Ответить
 
 