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Пограничники Sky Hawks уничтожили 2 антенны, миномет и 13 укрытий врага. ВИДЕО

Харьковский отряд РУБпАК Sky Hawks отработал ударными беспилотниками по вражеской технике на Южно-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пограничники уничтожили 6 транспортных средств, 2 антенны связи и миномет оккупантов.

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Также защитники поразили 13 укрытий рашистов, зашли в тыл к врагу и ликвидировали 3 захватчика во время движения по лесополосе.

Кадры своих боевых вылетов воины обнародовали в телеграм-канале ГПСУ.

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армия РФ (23381) Госпогранслужба (7401) пограничники (1743) уничтожение (10295) дроны (7671)
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