1 100 2
Пограничники Sky Hawks уничтожили 2 антенны, миномет и 13 укрытий врага. ВИДЕО
Харьковский отряд РУБпАК Sky Hawks отработал ударными беспилотниками по вражеской технике на Южно-Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пограничники уничтожили 6 транспортных средств, 2 антенны связи и миномет оккупантов.
Также защитники поразили 13 укрытий рашистов, зашли в тыл к врагу и ликвидировали 3 захватчика во время движения по лесополосе.
Кадры своих боевых вылетов воины обнародовали в телеграм-канале ГПСУ.
- Также сообщалось, что пограничники подразделения "Фенікс" уничтожили вражеский "Град" на Константиновском направлении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль