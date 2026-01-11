Пограничники Sky Hawks уничтожили 2 антенны, миномет и 13 укрытий врага. ВИДЕО

Харьковский отряд РУБпАК Sky Hawks отработал ударными беспилотниками по вражеской технике на Южно-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пограничники уничтожили 6 транспортных средств, 2 антенны связи и миномет оккупантов.

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Также защитники поразили 13 укрытий рашистов, зашли в тыл к врагу и ликвидировали 3 захватчика во время движения по лесополосе.

Кадры своих боевых вылетов воины обнародовали в телеграм-канале ГПСУ.

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Также сообщалось, что пограничники подразделения "Фенікс" уничтожили вражеский "Град" на Константиновском направлении.

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