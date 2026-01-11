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Прикордонники "Sky Hawks" знищили 2 антени, міномет та 13 укриттів ворога. ВIДЕО
Харківський загін РУБпАК "Sky Hawks" відпрацював ударними безпілотниками по ворожій техніці на Південно-Слобожанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, прикордонники знищили 6 транспортних засобів, 2 антени зв’язку та міномет окупантів.
Також захисники уразили 13 укриттів рашистів та зайшли в тил до ворога й ліквідували 3 загарбників під час руху лісосмугою.
Кадри своїх бойових вильотів воїни оприлюднили у телеграм-каналі ДПСУ.
- Також повідомлялося, що прикордонники підрозділу "Фенікс" знищили ворожий "Град" на Костянтинівському напрямку.
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