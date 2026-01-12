В’їхали в стовп, намагаючись втекти до кордону: на Одещині затримано авто з порушниками, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

У Подільському районі прикордонники затримали транспортний засіб, водій якого проігнорував вимогу зупинки та намагався втекти в напрямку державного кордону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

На Одещині прикордонники затримали авто з порушниками
Фото: ДПСУ

Інцидент стався на одному з контрольних постів Подільського району. Прикордонники намагалися зупинити автомобіль, однак водій проігнорував законні вимоги, здійснив маневр об’їзду та почав рух у бік кордону.

Під час переслідування водій не впорався з керуванням - транспортний засіб з’їхав з проїзної частини та врізався у стовп.

Як з’ясувалося, за кермом перебував громадянин Азербайджану. Його пасажирами були двоє громадян України - жителі Донецької та Дніпропетровської областей, які мали намір незаконно перетнути державний кордон.

На Одещині прикордонники затримали авто з порушниками
Фото: ДПСУ

Також встановлено, що водій є пособником адміністратора одного з Telegram-каналів, через який здійснювалася координація незаконного переправлення осіб через кордон України.

За фактом події на водія складено протокол за ст. 185-10 КУпАП - "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця Державної прикордонної служби України". На двох пасажирів оформлено адміністративні матеріали за ст. 204-1 КУпАП - "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Автор: 

Топ коментарі
Но Пасаран!
показати весь коментар
12.01.2026 16:59 Відповісти
А чому тікають,із за провальної мобілізації,чому ніхто не робить висновків?!
показати весь коментар
12.01.2026 17:05 Відповісти
Знаешь, есть такие ситуации когда в квартире срач до потолка. Умные и ответственные люди грустно вздыхают, берут перчатки, мусорные пакеты и веники - и начинают драить, тереть и отскребать. Дураки - берут канистру с бензином и спички. Вот ответ на ваш вопрос.
показати весь коментар
12.01.2026 17:14 Відповісти
за комірец і на розмінування. Ухилянти що зрадники. тобто вороги
показати весь коментар
12.01.2026 17:06 Відповісти
Дякую за службу.
показати весь коментар
12.01.2026 17:09 Відповісти
І коли ти все встигаєш, і кацапів нищити (ти ж на нулі, я впевнений) і на Цензорі 24/7. Ну шо сказати, кіборг він і в Африці - кіборг
показати весь коментар
12.01.2026 17:43 Відповісти
Слава Україні! Смерть ворогам
показати весь коментар
12.01.2026 17:54 Відповісти
Краще гучно кричати, ніж мовчки вмирати. І так і так патріотом назвуть, але перший варіант комфортніший.
показати весь коментар
12.01.2026 18:00 Відповісти
Усі в "шоколаді"! Пособник,замість тюрми за організацію переправлення за кордон,отримав штраф за ПДР....,а Ухилянти - штраф за спробу втекти....Прикордонники - подяки та премії від керівництва, а також,що не виключено від втікачів! Занавес! Вистава закінчена! Нагадує вручення "підозр" НАБУ!
показати весь коментар
12.01.2026 17:56 Відповісти
Ну що ж ви хлопчики, як сьогоднішні.
Треба було зразу дізнатися таксу в одеських прикордонників і проблеми не було б. А так...
показати весь коментар
12.01.2026 18:17 Відповісти
А чому два добре екіпірованих та озброєних бугаї, що на фото, ловлять цивільних українців в тилу, а не кацапів на фронті?
показати весь коментар
12.01.2026 20:33 Відповісти
 
 