В’їхали в стовп, намагаючись втекти до кордону: на Одещині затримано авто з порушниками, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

У Подільському районі прикордонники затримали транспортний засіб, водій якого проігнорував вимогу зупинки та намагався втекти в напрямку державного кордону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Інцидент стався на одному з контрольних постів Подільського району. Прикордонники намагалися зупинити автомобіль, однак водій проігнорував законні вимоги, здійснив маневр об’їзду та почав рух у бік кордону.

Під час переслідування водій не впорався з керуванням - транспортний засіб з’їхав з проїзної частини та врізався у стовп.

Як з’ясувалося, за кермом перебував громадянин Азербайджану. Його пасажирами були двоє громадян України - жителі Донецької та Дніпропетровської областей, які мали намір незаконно перетнути державний кордон.

Також встановлено, що водій є пособником адміністратора одного з Telegram-каналів, через який здійснювалася координація незаконного переправлення осіб через кордон України.

За фактом події на водія складено протокол за ст. 185-10 КУпАП - "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця Державної прикордонної служби України". На двох пасажирів оформлено адміністративні матеріали за ст. 204-1 КУпАП - "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

