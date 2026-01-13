Сутки на Донетчине: 2 человека погибли, 3 - получили ранения, разрушены дома. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 13 января рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Краматорский район
В Николаевке повреждено административное здание и 3 автомобиля. В Славянске повреждены 6 частных домов и инфраструктура. В Староварваровке Александровской общины 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 17 домов и линия электропередач; в Новостепановке поврежден склад. В Дружковке 1 человек погиб и 2 ранены.
Бахмутский район
В Свято-Покровском Сиверской громады повреждены 2 дома.
Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 75 человек, в том числе 18 детей.
