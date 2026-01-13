Доба на Донеччині: 2 людей загинули, 3 - зазнали поранень, зруйновані будинки. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Краматорського та Бахмутського районів Донецької області.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 13 січня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Краматорський район
У Миколаївці пошкоджено адмінбудівлю і 3 авто. У Слов'янську пошкоджено 6 приватних будинків та інфраструктуру. У Староварварівці Олександрівської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 17 будинків і лінію електропередач; у Новостепанівці пошкоджено склад. У Дружківці 1 людина загинула і 2 поранені.
Бахмутський район
У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено 2 будинки.
Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 75 людей, у тому числі 18 дітей.
