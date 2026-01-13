В растрате 4 млн грн на ремонте детского лагеря подозреваются действующие и бывшие чиновники Львовского городского совета. ФОТО

За растрату почти 4 миллионов гривен во время ремонта оздоровительного детского лагеря подозрение получили бывшие и действующие должностные лица Львовского городского совета.

Среди подозреваемых – бывшие начальник отдела одного из департаментов горсовета и директор детского загородного учреждения оздоровления и отдыха, экономист – ведущий специалист управления городского совета и руководитель подрядной организации, информирует Цензор.НЕТ.

Все были задержаны в процессуальном порядке

Как установили оперативники, для проведения капитального ремонта детского лагеря в Карпатском регионе области был заключен ряд договоров общей сметой 11,6 миллиона гривен. Подрядчик должен был заменить окна и двери и отремонтировать спальные помещения.

С целью присвоения части бюджетных средств в акты выполненных работ внесли недостоверные сведения об объемах фактически выполненных работ, а также с указанием завышенных цен на приобретенные строительные материалы.

Все участники договора подписали документы, а подрядчик получил деньги на свои счета, которые затем распределили между всеми. Сумма нанесенного ущерба составила почти 4 миллиона гривен.

Правоохранители объявили подозрение участникам организованной преступной группы

Бывшему начальнику отдела одного из департаментов Львовского горсовета и директору детского загородного учреждения оздоровления и отдыха, экономисту – ведущему специалисту управления городского совета и руководителю подрядной организации инкриминируют злоупотребление служебным положением и служебный подлог. Подозреваемые задержаны в процессуальном порядке.

Им избраны меры пресечения. Трем фигурантам – содержание под стражей с правом внесения залога в размере 3,8 миллиона гривен для каждого, еще одному – ночной домашний арест.

Максимальное наказание за содеянное – лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.











