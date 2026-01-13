В розтраті 4 млн грн на ремонті диттабору підозрюються чинні та експосадовці Львівської міської ради. ФОТО

За розтрату майже 4 мільйонів гривень під час ремонту оздоровчого дитячого табору підозру отримали колишні та чинні посадовці Львівської міської ради.

Серед підозрюваних – колишні начальник відділу одного з Департаментів міськради та директор дитячого позаміського закладу оздоровлення та відпочинку, економіст – провідний спеціаліст управління міської ради та керівник підрядної організації, інформує Цензор.НЕТ.

Усі були затримані у процесуальному порядку

Як встановили оперативники, для проведення капітального ремонту дитячого табору в Карпатському регіоні області було укладено ряд договорів загальним кошторисом 11,6 мільйона гривень. Підрядник мав замінити вікна та двері та відремонтувати спальні приміщення.

З метою привласнення частини бюджетних коштів до актів виконаних робіт внесли недостовірні відомості щодо обсягів фактично виконаних робіт, а також із зазначення завищених цін на придбані будівельні матеріали.

Усі учасники договору підписали документи, а підрядник отримав гроші на свої рахунки, які потім розподілили між всіма. Сума завданих збитків становила майже 4 мільйонів гривень.

Правоохоронці оголосили підозру учасникам організованої злочинної групи

Колишнім начальнику відділу одного з Департаментів Львівської міськради та директору дитячого позаміського закладу оздоровлення та відпочинку, економісту – провідному спеціалісту управління міської ради та керівнику підрядної організації інкримінують зловживання службовим становищем службове підроблення. Підозрюваних затримали у процесуальному порядку.

Їм обрали запобіжні заходи. Трьом фігурантам – тримання під вартою із правом внесення застави 3,8 мільйона гривень для кожного, ще одному – нічний домашній арешт.

Максимальне покарання за скоєне – позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

поліція
Нагадаємо, сьогодні ми також писали, що 8 учасників злочинної організації судитимуть за розкрадання коштів під час відновлення житла та ремонту укриттів у Кривому Розі. Серед обвинувачених - власники та керівники приватних структур, а також депутат міської ради.

Бізнес-кормушка, яка передавалася колишніми чиновниками своїм наступникам.
13.01.2026 17:05 Відповісти
Пожиттєве з конфіскатом !!))
13.01.2026 17:07 Відповісти
А Садовий? Чи пан доля не має ніякого відношення ?
15.01.2026 16:20 Відповісти
 
 