Сутки на Донетчине: 1 человек погиб, еще 5 - ранены. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 14 января рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Краматорский район

В Николаевской громаде ранены 3 человека, поврежден транспорт. В Славянске повреждено предприятие. В Краматорске погиб человек, повреждены 6 частных домов. В Роздолье Александровской громады поврежден склад и грузовик. В Дружковке ранены 2 человека, поврежден транспорт.

Бахмутский район

В Резвичке Северской громады поврежден дом.

Всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 399 человек, в том числе 24 ребенка.









