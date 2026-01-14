Доба на Донеччині: 1 людина загинула, ще 5 - поранено. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Краматорського та Бахмутського районів Донецької області.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 14 січня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Краматорський район

У Миколаївській громаді поранено 3 людини, пошкоджено транспорт. У Слов'янську пошкоджено підприємство. У Краматорську загинула людина, пошкоджено 6 приватних будинків. У Роздоллі Олександрівської громади пошкоджено склад і вантажівку. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено транспорт.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 399 людей, у тому числі 24 дитини.









