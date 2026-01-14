Доба на Донеччині: 1 людина загинула, ще 5 - поранено. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Краматорського та Бахмутського районів Донецької області.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 14 січня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Краматорський район
У Миколаївській громаді поранено 3 людини, пошкоджено транспорт. У Слов'янську пошкоджено підприємство. У Краматорську загинула людина, пошкоджено 6 приватних будинків. У Роздоллі Олександрівської громади пошкоджено склад і вантажівку. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено транспорт.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.
Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 399 людей, у тому числі 24 дитини.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль