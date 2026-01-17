Решил отдать долг тонометром: полицейские задержали молодого человека, который ограбил аптеку в Киеве. ФОТО

Полицейские задержали молодого человека, который ограбил аптеку в Днепровском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.

Что известно?

На днях на спецлинию 102 обратился мужчина, который сообщил, что стал свидетелем того, как неизвестный молодой человек зашел в аптеку, похитил медицинский прибор и скрылся.

Через несколько часов розыскных мер оперативники с помощью аналитиков уголовного анализа разыскали и задержали нарушителя в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 23-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Что установило следствие?

Установлено, что мужчина задолжал деньги своему знакомому и решил расплатиться с ним тонометром, похищенным из аптеки.

Что грозит?

Следователи Днепровского управления полиции Киева сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины - грабеж, совершенный в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.