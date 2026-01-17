Вирішив віддати борг тонометром: поліцейські затримали молодика, який пограбував аптеку в Києві. ФОТО

Поліцейські затримали молодика, який пограбував аптеку в Дніпровському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Києва.

Що відомо?

Днями, на спецлінію 102 звернувся чоловік, який повідомив, що став свідком того, як невідомий молодик зайшов до аптеки, викрав медичний прилад та втік.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві співробітниця кав’ярні вказала на поріг грабіжнику із пістолетом: "Кассу давай!", - "Ідіть звідси. Що для вас не зрозуміло?". ВIДЕО





Через декілька годин розшукових заходів оперативники за допомогою аналітиків кримінального аналізу розшукали та затримали порушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 23-річний місцевий мешканець, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Що встановило слідство?

Встановлено, що чоловік заборгував гроші своєму знайомому та вирішив розплатитися із ним тонометром, викраденим із аптеки.

Також читайте: Рашисти викрали з Херсону понад тисячу культурних цінностей, - ГУР МО

Що загрожує?

Слідчі Дніпровського управління поліції Києва повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України - грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.