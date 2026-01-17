Вирішив віддати борг тонометром: поліцейські затримали молодика, який пограбував аптеку в Києві. ФОТО

Поліцейські затримали молодика, який пограбував аптеку в Дніпровському районі столиці.

Що відомо?

Днями, на спецлінію 102 звернувся чоловік, який повідомив, що став свідком того, як невідомий молодик зайшов до аптеки, викрав медичний прилад та втік.

грабіжник вкрав тонометр
грабіжник вкрав тонометр

Через декілька годин розшукових заходів оперативники за допомогою аналітиків кримінального аналізу розшукали та затримали порушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 23-річний місцевий мешканець, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Що встановило слідство?

Встановлено, що чоловік заборгував гроші своєму знайомому та вирішив розплатитися із ним тонометром, викраденим із аптеки.

Що загрожує?

Слідчі Дніпровського управління поліції Києва повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України - грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Тонометром борги віддавати то ще більш-менш норм, а міг же гандонів чи проносного принести 🤔
17.01.2026 09:54 Відповісти
це ж дитина! їй на фронт не можна! хай далі грабує аптеки!
17.01.2026 09:57 Відповісти
За тонометр 10 років, а за мільйони відпускають.
17.01.2026 10:14 Відповісти
Ви помиляєтесь.За мільйони можуть і заставу нормальну призначити.Відпускають за мільярди
17.01.2026 10:23 Відповісти
 
 