Правоохранители вручили подозрение женщине, помогавшей мужчинам призывного возраста выезжать за границу

Схему переправки за границу лиц разоблачили сотрудники главного оперативно-розыскного отдела Мукачевского пограничного отряда, сообщает Цензор.НЕТ.

Оперативники установили, что к организации противоправной деятельности причастна предпринимательница – жительница Закарпатья.

Указанная гражданка, используя систему "Шлях", за денежное вознаграждение способствовала выезду за границу мужчин. Злоумышленница заключала фиктивные трудовые договоры об осуществлении международных пассажирских и грузовых перевозок. В дальнейшем водители, зарегистрированные предпринимательницей в системе "Шлях", выезжали за пределы Украины и обратно не возвращались.

В настоящее время правоохранители сообщили женщине о подозрении в совершении преступления – "Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований".

Меры по разоблачению и задержанию правонарушительницы проводили сотрудники главного оперативно-розыскного отдела Мукачевского пограничного отряда совместно с сотрудниками СБУ в Закарпатской области.

ГПСУ
Госпогранслужба уклонисты Закарпатская область
Де підозра д'Єрмаку, "правоохоронці"?
19.01.2026 16:36 Ответить
і другу Оманської Гниди Баканову
19.01.2026 16:43 Ответить
якщо зможуть довести, що вона за це гроші брала, то ще щось і вийде, а так нічого їй не буде
19.01.2026 16:41 Ответить
Якби не давали, то й ніхто б і не брав.
19.01.2026 16:49 Ответить
Якби кордон не закривали, то ніхто б і на давав.
19.01.2026 17:28 Ответить
Тільки "державні" органи мають право вивозити за кордон ухилянтів та злочинців.
19.01.2026 17:01 Ответить
А тим хто пригрів Іванова та Петрова підозру вручити сцикотно???
19.01.2026 17:07 Ответить
 
 