Правоохранители вручили подозрение женщине, помогавшей мужчинам призывного возраста выезжать за границу

Правоохранители вручили подозрение женщине, которая помогала мужчинам призывного возраста выезжать за границу.
Схему переправки за границу лиц разоблачили сотрудники главного оперативно-розыскного отдела Мукачевского пограничного отряда, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали расследования
Оперативники установили, что к организации противоправной деятельности причастна предпринимательница – жительница Закарпатья.
Указанная гражданка, используя систему "Шлях", за денежное вознаграждение способствовала выезду за границу мужчин. Злоумышленница заключала фиктивные трудовые договоры об осуществлении международных пассажирских и грузовых перевозок. В дальнейшем водители, зарегистрированные предпринимательницей в системе "Шлях", выезжали за пределы Украины и обратно не возвращались.
В настоящее время правоохранители сообщили женщине о подозрении в совершении преступления – "Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований".
Меры по разоблачению и задержанию правонарушительницы проводили сотрудники главного оперативно-розыскного отдела Мукачевского пограничного отряда совместно с сотрудниками СБУ в Закарпатской области.
