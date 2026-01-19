Правоохоронці вручили підозру жінці, яка допомагала чоловікам призовного віку виїжджати за кордон.

Схему переправлення за кордон осіб викрили співробітники головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі розслідування

Оперативники встановили, що до організації протиправної діяльності причетна підприємниця – жителька Закарпаття.

Вказана громадянка, використовуючи систему "Шлях", за грошову винагороду сприяла виїзду за кордон чоловіків. Зловмисниця укладала фіктивні трудові договори про здійснення міжнародних пасажирських та вантажних перевезень. У подальшому водії, зареєстровані підприємницею у системі "Шлях", виїжджали за межі України та назад не поверталися.

Наразі правоохоронці повідомили жінці про підозру у вчиненні злочину, - "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань".

Заходи з викриття та затримання правопорушниці проводили співробітники головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону спільно зі співробітниками СБУ в Закарпатській області.





