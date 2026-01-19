Правоохоронці вручили підозру жінці, яка допомагала чоловікам призовного віку виїжджати за кордон
Правоохоронці вручили підозру жінці, яка допомагала чоловікам призовного віку виїжджати за кордон.
Схему переправлення за кордон осіб викрили співробітники головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону, повідомляє Цензор.НЕТ.
Деталі розслідування
Оперативники встановили, що до організації протиправної діяльності причетна підприємниця – жителька Закарпаття.
Вказана громадянка, використовуючи систему "Шлях", за грошову винагороду сприяла виїзду за кордон чоловіків. Зловмисниця укладала фіктивні трудові договори про здійснення міжнародних пасажирських та вантажних перевезень. У подальшому водії, зареєстровані підприємницею у системі "Шлях", виїжджали за межі України та назад не поверталися.
Наразі правоохоронці повідомили жінці про підозру у вчиненні злочину, - "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань".
Заходи з викриття та затримання правопорушниці проводили співробітники головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону спільно зі співробітниками СБУ в Закарпатській області.
