Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 228 570 человек (+1 130 за сутки), 11 579 танков, 36 393 артсистемы, 23 928 ББМ

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 228 570 российских оккупантов.

Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.01.26 ориентировочно составили:

личного состава - около 1 228 570 (+1 130) человек

танков - 11 579 (+6) единиц

боевых бронированных машин - 23 928 (+6) единиц

артиллерийских систем - 36 393 (+60) единицы

РСЗО - 1 618 (+1) единиц

средств ПВО - 1 279 (+1) единиц

самолетов - 434 (+0) единицы

вертолетов - 347 (+0) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня - 111 140 (+925) единиц

крылатых ракет - 4 163 (+0) единицы

кораблей / катеров - 28 (+0) единиц

подводных лодок - 2 (+0) единицы

автомобильной техник и автоцистерн - 75 067 (+191) единиц

специальной техники - 4 048 (+3) единиц.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

