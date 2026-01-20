Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 228 570 человек (+1 130 за сутки), 11 579 танков, 36 393 артсистемы, 23 928 ББМ

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 228 570 российских оккупантов.

Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.01.26 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 1 228 570 (+1 130) человек 
  • танков - 11 579 (+6) единиц
  • боевых бронированных машин - 23 928 (+6) единиц
  • артиллерийских систем - 36 393 (+60) единицы
  • РСЗО - 1 618 (+1) единиц
  • средств ПВО - 1 279 (+1) единиц
  • самолетов - 434 (+0) единицы
  • вертолетов - 347 (+0) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 111 140 (+925) единиц
  • крылатых ракет - 4 163 (+0) единицы
  • кораблей / катеров - 28 (+0) единиц
  • подводных лодок - 2 (+0) единицы
  • автомобильной техник и автоцистерн - 75 067 (+191) единиц
  • специальной техники - 4 048 (+3) единиц.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Героям слава!!!!!
20.01.2026 07:44 Ответить
Дякуємо. БПЛА стратегічного рівня під тисячу. Це означає, що в основному росіянські бплашники туди повалили? Не в фвп-дронарі? Бо фвп то на передовій, там страшно?
20.01.2026 07:50 Ответить
Минув 4353 день москальсько-української війни.
268!! одиниць знищеної техніки та 1130! чумардосів за день.
Броня норм, логістика, ППО, спецтехніка та арта просто супер.
Логістика перевалила за 75000!
Загальна арта перебільшила 38000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 228 000 це більше ніж все населення Красноярську.
20.01.2026 07:53 Ответить
На російський повітряний терор варто почати відповідати масовим індивідуальним терором протиросійських високопосадовців в галузях держуправління, політики, економіки, пропаганди тощо. Подібної публіки на болотах предостатньо, щоб там були спроможні забезпечити всім захист (тим більше, що методи спецоперацій та використовувані засоби можуть бути дуже різноманітними, якщо ще й зневажати на супутні жертви). В Московії кожен має відчути власним нутром, що їх президентишка організував двіжуху і тому безпеки немає ні для кого і ніде.
20.01.2026 08:03 Ответить
Протиросійських, може проросійських ?
20.01.2026 08:37 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
20.01.2026 09:41 Ответить
 
 