Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 228 570 человек (+1 130 за сутки), 11 579 танков, 36 393 артсистемы, 23 928 ББМ
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 228 570 российских оккупантов.
Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.01.26 ориентировочно составили:
- личного состава - около 1 228 570 (+1 130) человек
- танков - 11 579 (+6) единиц
- боевых бронированных машин - 23 928 (+6) единиц
- артиллерийских систем - 36 393 (+60) единицы
- РСЗО - 1 618 (+1) единиц
- средств ПВО - 1 279 (+1) единиц
- самолетов - 434 (+0) единицы
- вертолетов - 347 (+0) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 111 140 (+925) единиц
- крылатых ракет - 4 163 (+0) единицы
- кораблей / катеров - 28 (+0) единиц
- подводных лодок - 2 (+0) единицы
- автомобильной техник и автоцистерн - 75 067 (+191) единиц
- специальной техники - 4 048 (+3) единиц.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
268!! одиниць знищеної техніки та 1130! чумардосів за день.
Броня норм, логістика, ППО, спецтехніка та арта просто супер.
Логістика перевалила за 75000!
Загальна арта перебільшила 38000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 228 000 це більше ніж все населення Красноярську.