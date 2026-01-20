Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 228 570 осіб (+1 130 за добу), 11 579 танків, 36 393 артсистеми, 23 928 ББМ
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 228 570 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.26 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 1 228 570 (+1 130) осіб
- танків - 11 579 (+6) од.
- бойових броньованих машин - 23 928 (+6) од.
- артилерійських систем - 36 393 (+60) од.
- РСЗВ - 1 618 (+1) од.
- засоби ППО - 1 279 (+1) од.
- літаків - 434 (+0) од.
- гелікоптерів - 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 111 140 (+925) од.
- крилаті ракети - 4 163 (+0) од.
- кораблі / катери - 28 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 75 067 (+191) од.
- спеціальна техніка - 4 048 (+3) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
268!! одиниць знищеної техніки та 1130! чумардосів за день.
Броня норм, логістика, ППО, спецтехніка та арта просто супер.
Логістика перевалила за 75000!
Загальна арта перебільшила 38000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 228 000 це більше ніж все населення Красноярську.