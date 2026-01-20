Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 228 570 осіб (+1 130 за добу), 11 579 танків, 36 393 артсистеми, 23 928 ББМ

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 228 570 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.26 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 1 228 570 (+1 130) осіб 
  • танків - 11 579 (+6) од.
  • бойових броньованих машин - 23 928 (+6) од.
  • артилерійських систем - 36 393 (+60) од.
  • РСЗВ - 1 618 (+1) од.
  • засоби ППО - 1 279 (+1) од.
  • літаків - 434 (+0) од.
  • гелікоптерів - 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 111 140 (+925) од.
  • крилаті ракети - 4 163 (+0) од.
  • кораблі / катери - 28 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 75 067 (+191) од.
  • спеціальна техніка - 4 048 (+3) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони 63-ї бригади знищили 100 окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Дивіться: Подільські десантники 46-ї бригади уразили дронами ворожу техніку та 11 рашистів. ВIДЕО

Героям слава!!!!!
20.01.2026 07:44 Відповісти
Дякуємо. БПЛА стратегічного рівня під тисячу. Це означає, що в основному росіянські бплашники туди повалили? Не в фвп-дронарі? Бо фвп то на передовій, там страшно?
20.01.2026 07:50 Відповісти
Минув 4353 день москальсько-української війни.
268!! одиниць знищеної техніки та 1130! чумардосів за день.
Броня норм, логістика, ППО, спецтехніка та арта просто супер.
Логістика перевалила за 75000!
Загальна арта перебільшила 38000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 228 000 це більше ніж все населення Красноярську.
20.01.2026 07:53 Відповісти
На російський повітряний терор варто почати відповідати масовим індивідуальним терором протиросійських високопосадовців в галузях держуправління, політики, економіки, пропаганди тощо. Подібної публіки на болотах предостатньо, щоб там були спроможні забезпечити всім захист (тим більше, що методи спецоперацій та використовувані засоби можуть бути дуже різноманітними, якщо ще й зневажати на супутні жертви). В Московії кожен має відчути власним нутром, що їх президентишка організував двіжуху і тому безпеки немає ні для кого і ніде.
20.01.2026 08:03 Відповісти
Протиросійських, може проросійських ?
20.01.2026 08:37 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
20.01.2026 09:41 Відповісти
 
 