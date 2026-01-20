Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 228 570 осіб (+1 130 за добу), 11 579 танків, 36 393 артсистеми, 23 928 ББМ

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 228 570 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.26 орієнтовно склали:

особового складу - близько 1 228 570 (+1 130) осіб

танків - 11 579 (+6) од.

бойових броньованих машин - 23 928 (+6) од.

артилерійських систем - 36 393 (+60) од.

РСЗВ - 1 618 (+1) од.

засоби ППО - 1 279 (+1) од.

літаків - 434 (+0) од.

гелікоптерів - 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 111 140 (+925) од.

крилаті ракети - 4 163 (+0) од.

кораблі / катери - 28 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 75 067 (+191) од.

спеціальна техніка - 4 048 (+3) од.

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

