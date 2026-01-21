РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16529 посетителей онлайн
Новости Фото Растрата средств образование Киев
774 3

Хищение почти 1 млн грн во время ремонта укрытия: дело начальника управления Голосеевской РГА направили в суд

Прокурорами Голосеевской окружной прокуратуры города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из управлений Голосеевской РГА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что установило следствие?

Как отмечается, его действия квалифицированы как внесение в официальные документы недостоверных данных и завладение бюджетными средствами во время проведения ремонта паркинга Голосеевской РГА, который используется как укрытие (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Установлено, что обвиняемый обеспечил подконтрольному обществу победу в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту паркинга.

подозрение чиновнику РГА

По завершении работ подрядчик внес в официальные документы завышенные объемы выполненных работ, а начальник управления утвердил их, в результате чего общество получило полную оплату за эту работу.

Какие убытки?

Указанными действиями столичному бюджету нанесен ущерб почти на 1 млн гривен.

Досудебное расследование проводили следователи СВ Голосеевского УП ГУ НП в г. Киеве.

Автор: 

Киев (26241) мошенничество (1341) прокуратура (4977) укрытие (177)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Крадуть кругом. Починаючи з 10 тисяч з котельні на районі і закінчуючи мільярдами на "трьохрівневому захисті". Це явище. Це традиція. А ті хто повинен за руку ловити, ще більші корупціонери. Замкнене коло. І всім пох на війну. Ще більше крадуть. Це суцільна моральна деградація
показать весь комментарий
21.01.2026 11:13 Ответить
Допомагав ****** разом з КабМіндічам, призначенцями зеленського і єрмака, знищувати Україну!!
Баканов з наумовим, будуть, як свідки чи подєльніки в НАБУ САП ДБР….??
Але, як і завжди, зеленський про це не знав, він саме у Козині династію собі з єрмаком будували на оті крадені в Українців гроші!! Йому не до України, після отих мандрів по Світу,- самітів «міру-мір»…
показать весь комментарий
21.01.2026 11:13 Ответить
Думаю що в країні нема чесного чиновника любого ранга,всіх тих яким то чином пов'язаний до матеріальних цінностей,розподілу,тендерів,грошей.Мери,керівники управлінь,держпідприємств,МСЕКи,ТЦК,нацполіця,суди,прокурори,депутати.Не помилюсь- від президента та його оточення до "дрібного"чинуши.ГРЕБУТЬ ВСІ!Особливо обідно коли "заробляють"на обороноздатності країни. Це ще здоров'я,безпека і життя.Та обісрана монобільшість яку захищає ЗЕленський,могла прийняти б Закон який би корисні злочини віднесли до державної зради,підвищивши строки по судовим вироком за злочини здійснені під час військового стану Але вони також мародери (монобільшість)які крадуть на військових і цивільному населенню.
показать весь комментарий
21.01.2026 12:58 Ответить
 
 