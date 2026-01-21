Хищение почти 1 млн грн во время ремонта укрытия: дело начальника управления Голосеевской РГА направили в суд
Прокурорами Голосеевской окружной прокуратуры города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из управлений Голосеевской РГА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.
Что установило следствие?
Как отмечается, его действия квалифицированы как внесение в официальные документы недостоверных данных и завладение бюджетными средствами во время проведения ремонта паркинга Голосеевской РГА, который используется как укрытие (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Установлено, что обвиняемый обеспечил подконтрольному обществу победу в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту паркинга.
По завершении работ подрядчик внес в официальные документы завышенные объемы выполненных работ, а начальник управления утвердил их, в результате чего общество получило полную оплату за эту работу.
Какие убытки?
Указанными действиями столичному бюджету нанесен ущерб почти на 1 млн гривен.
Досудебное расследование проводили следователи СВ Голосеевского УП ГУ НП в г. Киеве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Баканов з наумовим, будуть, як свідки чи подєльніки в НАБУ САП ДБР….??
Але, як і завжди, зеленський про це не знав, він саме у Козині династію собі з єрмаком будували на оті крадені в Українців гроші!! Йому не до України, після отих мандрів по Світу,- самітів «міру-мір»…