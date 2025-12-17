Ремонт укрытий в общежитиях Киева: объявлено подозрение работнику вуза из-за убытков на 1,2 млн грн

В столице сообщено о подозрении заместителю главного инженера одного из университетов, которого следствие считает причастным к завладению бюджетными средствами, выделенными на ремонт укрытий в общежитиях учебного заведения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Под процессуальным руководством прокуроров Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении заместителю главного инженера одного из столичных университетов по факту пособничества в завладении деньгами университета, выделенными на ремонт укрытий в общежитиях учебного заведения.

Схема хищения

По данным следствия, в мае 2023 года между одним из столичных университетов и подрядной организацией было заключено 2 договора по текущему ремонту укрытий в общежитиях.

Заместитель главного инженера, достоверно зная, что объем и стоимость строительных работ материалов, указанных в актах приемки выполненных строительных работ, завышены, а часть работ вообще не выполнена, подписал указанные акты.

Заплатили за невыполненные работы

В частности, в укрытии одного из общежитий не выполнили шпаклевание и покраску стен, не установлен унитаз и сантехника, не провели еще ряд работ. Несмотря на это, на счета подрядной организации перечислили деньги за эти работы, чем университету нанесен ущерб на сумму более 1,2 млн гривен.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 УК Украины.

Также в дальнейшем будет дана правовая оценка действиям других должностных лиц университета и руководителям подрядной организации.

