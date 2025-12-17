РУС
Новости Растрата средств образование Киев
283 4

Ремонт укрытий в общежитиях Киева: объявлено подозрение работнику вуза из-за убытков на 1,2 млн грн

прокуратура

В столице сообщено о подозрении заместителю главного инженера одного из университетов, которого следствие считает причастным к завладению бюджетными средствами, выделенными на ремонт укрытий в общежитиях учебного заведения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Под процессуальным руководством прокуроров Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении заместителю главного инженера одного из столичных университетов по факту пособничества в завладении деньгами университета, выделенными на ремонт укрытий в общежитиях учебного заведения.

Схема хищения

По данным следствия, в мае 2023 года между одним из столичных университетов и подрядной организацией было заключено 2 договора по текущему ремонту укрытий в общежитиях.

Заместитель главного инженера, достоверно зная, что объем и стоимость строительных работ материалов, указанных в актах приемки выполненных строительных работ, завышены, а часть работ вообще не выполнена, подписал указанные акты.

Заплатили за невыполненные работы

В частности, в укрытии одного из общежитий не выполнили шпаклевание и покраску стен, не установлен унитаз и сантехника, не провели еще ряд работ. Несмотря на это, на счета подрядной организации перечислили деньги за эти работы, чем университету нанесен ущерб на сумму более 1,2 млн гривен.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 УК Украины.

Также в дальнейшем будет дана правовая оценка действиям других должностных лиц университета и руководителям подрядной организации.

Автор: 

общежитие (168) подозрение (610) укрытие (165)
"Також надалі буде надано правову оцінку діям інших службових осіб університету та керівникам підрядної організації." Джерело: https://censor.net/ua/n3590957

Тобто, не відкупився один заступник головного інженера...
17.12.2025 12:52 Ответить
напівпідвальні приміщення гуртожитків хрущовської доби не можуть служити укриттями під час війни, коли літають ракети, але їх чомусь так назвали, хоча це старі будівлі, які можуть легко завалитися при влучанні чогось. Це так само як назвати укриттям підвал панельного будину. То є злочин проти своїх громадян, на безпеку яких насрати.
17.12.2025 12:57 Ответить
головне зробити вигляд, що "укриттів" достатньо, ховатися є куди, було б бажання.
Вже нудить від цього лицемірства і брехні
17.12.2025 13:09 Ответить
 
 