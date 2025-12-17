Ремонт укриттів у гуртожитках Києва: оголошено підозру працівнику вишу через збитки на 1,2 млн грн

У столиці повідомлено про підозру заступнику головного інженера одного з університетів, якого слідство вважає причетним до заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонт укриттів у гуртожитках навчального закладу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури повідомлено про підозру заступнику головного інженера одного зі столичних університетів за фактом пособництва в заволодінні грошима університету, виділеними на ремонт укриття у гуртожитках навчального закладу.

Схема розкрадання

За даними слідства, у травні 2023 року між одним зі столичних університетів та підрядною організацією було укладено 2 договори з поточного ремонту укриттів у гуртожитках.

Заступник головного інженера достовірно знаючи, що обсяг та вартість будівельних робіт матеріалів, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт, завищені, а частина робіт взагалі не виконані, підписав вказані акти.

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Заплатили за невиконані роботи

Зокрема, в укритті одного з гуртожитків не виконали шпаклювання та фарбування стін, не встановлено унітаз та сантехніку, не провели ще низку робіт. Попри це, на рахунки підрядної організації перерахували гроші за ці роботи, чим університету завдано збитків на понад 1,2 млн гривень.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України.

Також надалі буде надано правову оцінку діям інших службових осіб університету та керівникам підрядної організації.

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