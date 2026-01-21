Розкрадання майже 1 млн грн під час ремонту укриття: справу начальника управління Голосіївської РДА скерували до суду
Прокурорами Голосіївської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно начальника одного з управлінь Голосіївської РДА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.
Що встановило слідство?
Як зазначається, його дії кваліфіковано як внесення до офіційних документів недостовірних даних та заволодіння бюджетними коштами під час проведення ремонту паркінгу Голосіївської РДА, що використовується як укриття (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).
Встановлено, що обвинувачений забезпечив підконтрольному товариству перемогу в тендері на виконання робіт з капітального ремонту паркінгу.
По завершенню робіт підрядник вніс до офіційних документів завищені обсяги виконаних робіт, а начальник управління затвердив їх, відтак товариство отримало повну оплату за цю роботу.
Які збитки?
Вказаними діями столичному бюджету завдано збитків на майже 1 млн гривень.
Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві.
Баканов з наумовим, будуть, як свідки чи подєльніки в НАБУ САП ДБР….??
Але, як і завжди, зеленський про це не знав, він саме у Козині династію собі з єрмаком будували на оті крадені в Українців гроші!! Йому не до України, після отих мандрів по Світу,- самітів «міру-мір»…