Новини Фото Розтрата коштів на укриттях в Києві
Розкрадання майже 1 млн грн під час ремонту укриття: справу начальника управління Голосіївської РДА скерували до суду

Прокурорами Голосіївської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно начальника одного з управлінь Голосіївської РДА.

Що встановило слідство?

Як зазначається, його дії кваліфіковано як внесення до офіційних документів недостовірних даних та заволодіння бюджетними коштами під час проведення ремонту паркінгу Голосіївської РДА, що використовується як укриття (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Встановлено, що обвинувачений забезпечив підконтрольному товариству перемогу в тендері на виконання робіт з капітального ремонту паркінгу.

підозра чиновнику РДА
По завершенню робіт підрядник вніс до офіційних документів завищені обсяги виконаних робіт, а начальник управління затвердив їх, відтак товариство отримало повну оплату за цю роботу.

Які збитки?

Вказаними діями столичному бюджету завдано збитків на майже 1 млн гривень.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві.

Крадуть кругом. Починаючи з 10 тисяч з котельні на районі і закінчуючи мільярдами на "трьохрівневому захисті". Це явище. Це традиція. А ті хто повинен за руку ловити, ще більші корупціонери. Замкнене коло. І всім пох на війну. Ще більше крадуть. Це суцільна моральна деградація
21.01.2026 11:13 Відповісти
Допомагав ****** разом з КабМіндічам, призначенцями зеленського і єрмака, знищувати Україну!!
Баканов з наумовим, будуть, як свідки чи подєльніки в НАБУ САП ДБР….??
Але, як і завжди, зеленський про це не знав, він саме у Козині династію собі з єрмаком будували на оті крадені в Українців гроші!! Йому не до України, після отих мандрів по Світу,- самітів «міру-мір»…
21.01.2026 11:13 Відповісти
Думаю що в країні нема чесного чиновника любого ранга,всіх тих яким то чином пов'язаний до матеріальних цінностей,розподілу,тендерів,грошей.Мери,керівники управлінь,держпідприємств,МСЕКи,ТЦК,нацполіця,суди,прокурори,депутати.Не помилюсь- від президента та його оточення до "дрібного"чинуши.ГРЕБУТЬ ВСІ!Особливо обідно коли "заробляють"на обороноздатності країни. Це ще здоров'я,безпека і життя.Та обісрана монобільшість яку захищає ЗЕленський,могла прийняти б Закон який би корисні злочини віднесли до державної зради,підвищивши строки по судовим вироком за злочини здійснені під час військового стану Але вони також мародери (монобільшість)які крадуть на військових і цивільному населенню.
21.01.2026 12:58 Відповісти
 
 