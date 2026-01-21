Розкрадання майже 1 млн грн під час ремонту укриття: справу начальника управління Голосіївської РДА скерували до суду

Прокурорами Голосіївської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно начальника одного з управлінь Голосіївської РДА.

Про це повідомляє пресцентр прокуратури Києва.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що встановило слідство?

Як зазначається, його дії кваліфіковано як внесення до офіційних документів недостовірних даних та заволодіння бюджетними коштами під час проведення ремонту паркінгу Голосіївської РДА, що використовується як укриття (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Встановлено, що обвинувачений забезпечив підконтрольному товариству перемогу в тендері на виконання робіт з капітального ремонту паркінгу.

По завершенню робіт підрядник вніс до офіційних документів завищені обсяги виконаних робіт, а начальник управління затвердив їх, відтак товариство отримало повну оплату за цю роботу.

Які збитки?

Вказаними діями столичному бюджету завдано збитків на майже 1 млн гривень.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві.

