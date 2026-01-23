"Сливала" рашистам локации Сил обороны в Краматорске: разоблачена корректировщица ГРУ РФ, - СБУ

Задержана еще одна агент российской военной разведки (более известной как ГРУ), которая наводила ракетно-дроновые атаки рашистов на Краматорск и его окрестности.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Разоблачена корректировщица ГРУ в Краматорске

Что известно об агенте

Установлено, что наведением вражеских ударов занималась 52-летняя местная безработная, которая попала в поле зрения рашистов через свою знакомую из РФ. Агент "сливала" оккупантам локации городских объектов, где, по ее мнению, находились украинские защитники.

Также она передавала рашистам информацию о последствиях российских обстрелов. В частности, "отчитывалась" куратору из РФ о техническом состоянии энергообъектов, по которым враг наносил прицельные удары дронами-камикадзе.

Для сбора разведданных агент обходила местность, а также выпытывала дополнительные сведения у знакомых во время бытовых разговоров.

Разоблачение и подозрение

Контрразведка СБУ разоблачила агента, задокументировала ее преступления и задержала по месту жительства. Одновременно с этим были проведены мероприятия по обеспечению безопасности украинских объектов в зоне вражеской разведывательной деятельности.

Во время обысков у задержанной изъят смартфон, с которого она поддерживала контакт с действующим сотрудником российского ГРУ.

Агенту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

А скільки у нас ще такого хахлороського гівна! 😡😡😡
показать весь комментарий
23.01.2026 13:01 Ответить
Мерзота...
показать весь комментарий
23.01.2026 13:09 Ответить
Нащо Ви закриваєте ці "вивіски"?
показать весь комментарий
23.01.2026 13:27 Ответить
 
 