УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8500 відвідувачів онлайн
Новини Фото Державна зрада Затримання коригувальників
2 557 3

"Зливала" рашистам локації Сил оборони у Краматорську: викрито коригувальницю ГРУ РФ, - СБУ

Затримано ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), яка наводила ракетно-дронові атаки рашистів на Краматорськ та його околиці.

Служба безпеки України

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Викрито коригувальницю ГРУ у Краматорську

Що відомо про агентку

Встановлено, що наведенням ворожих ударів займалася 52-річна місцева безробітна, яка потрапила до уваги рашистів через свою знайому з рф. Агентка "зливала" окупантам локації міських об’єктів, де, на її думку, перебували українські оборонці.

Також вона передавала рашистам інформацію про наслідки російських обстрілів. Зокрема, "звітувала" куратору з рф про технічний стан енергооб’єктів, по яких ворог здійснював прицільні удари дронами-камікадзе.

Для збору розвідданих агентка обходила місцевість, а також випитувала додаткові відомості у знайомих під час побутових розмов.

Викриття та підозра

Контррозвідка СБУ викрила агентку, задокументувала її злочини і затримала за місцем проживання. Одночасно з цим було проведено заходи для убезпечення українських об’єктів у зоні ворожої розвідактивності.

Підчас обшуків у затриманої вилучено смартфон, з якого вона підтримувала контакт з чинним співробітником російського ГРУ.

Агентці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Автор: 

Краматорськ (894) СБУ (13812) державна зрада (1803) ГРУ (114)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А скільки у нас ще такого хахлороського гівна! 😡😡😡
показати весь коментар
23.01.2026 13:01 Відповісти
Мерзота...
показати весь коментар
23.01.2026 13:09 Відповісти
Нащо Ви закриваєте ці "вивіски"?
показати весь коментар
23.01.2026 13:27 Відповісти
 
 