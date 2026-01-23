"Зливала" рашистам локації Сил оборони у Краматорську: викрито коригувальницю ГРУ РФ, - СБУ
Затримано ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), яка наводила ракетно-дронові атаки рашистів на Краматорськ та його околиці.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про агентку
Встановлено, що наведенням ворожих ударів займалася 52-річна місцева безробітна, яка потрапила до уваги рашистів через свою знайому з рф. Агентка "зливала" окупантам локації міських об’єктів, де, на її думку, перебували українські оборонці.
Також вона передавала рашистам інформацію про наслідки російських обстрілів. Зокрема, "звітувала" куратору з рф про технічний стан енергооб’єктів, по яких ворог здійснював прицільні удари дронами-камікадзе.
Для збору розвідданих агентка обходила місцевість, а також випитувала додаткові відомості у знайомих під час побутових розмов.
Викриття та підозра
Контррозвідка СБУ викрила агентку, задокументувала її злочини і затримала за місцем проживання. Одночасно з цим було проведено заходи для убезпечення українських об’єктів у зоні ворожої розвідактивності.
Підчас обшуків у затриманої вилучено смартфон, з якого вона підтримувала контакт з чинним співробітником російського ГРУ.
Агентці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
