"Зливала" рашистам локації Сил оборони у Краматорську: викрито коригувальницю ГРУ РФ, - СБУ

Затримано ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), яка наводила ракетно-дронові атаки рашистів на Краматорськ та його околиці.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо про агентку

Встановлено, що наведенням ворожих ударів займалася 52-річна місцева безробітна, яка потрапила до уваги рашистів через свою знайому з рф. Агентка "зливала" окупантам локації міських об’єктів, де, на її думку, перебували українські оборонці.

Також вона передавала рашистам інформацію про наслідки російських обстрілів. Зокрема, "звітувала" куратору з рф про технічний стан енергооб’єктів, по яких ворог здійснював прицільні удари дронами-камікадзе.

Також читайте: Намагалися організувати прорив російських ДРГ на Сумщину у 2025 році: до 16 і 10 років засуджено агентів ФСБ, - СБУ

Для збору розвідданих агентка обходила місцевість, а також випитувала додаткові відомості у знайомих під час побутових розмов.

Викриття та підозра

Контррозвідка СБУ викрила агентку, задокументувала її злочини і затримала за місцем проживання. Одночасно з цим було проведено заходи для убезпечення українських об’єктів у зоні ворожої розвідактивності.

Підчас обшуків у затриманої вилучено смартфон, з якого вона підтримувала контакт з чинним співробітником російського ГРУ.

Також читайте: СБУ викрила "крота" у лавах ЗСУ: коригував удари РФ на Дніпропетровщині

Агентці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.