Россияне атаковали Сумщину: четверо пострадавших, среди них – двое детей
В течение дня воскресенья, 25 января, российские войска атаковали несколько громад Сумщины. Четверо жителей получили ранения, среди них - двое детей.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
Пострадали дети
В Середино-Будской громаде российский БПЛА попал в жилой дом.
"Пострадала 59-летняя женщина и двое ее внуков, которые пришли к бабушке в гости. Женщину и детей 8 и 11 лет госпитализировали для обследования. Предварительно - травмы нетяжелые", - рассказал Григоров.
В Садовской громаде вследствие попадания вражеского дрона пострадал 36-летний мужчина. Медики оказали ему необходимую помощь, он будет лечиться амбулаторно.
Также вечером россияне атаковали жилые дома в Бездрицкой и Нижньосироватской громадах. Обошлось без пострадавших.
Григоров добавил, что в течение дня враг атакует дронами гражданские автомобили в селах области, в частности в Стецковской громаде.
