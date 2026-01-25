Россияне атаковали Сумщину: четверо пострадавших, среди них – двое детей

В течение дня воскресенья, 25 января, российские войска атаковали несколько громад Сумщины. Четверо жителей получили ранения, среди них - двое детей.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Пострадали дети

В Середино-Будской громаде российский БПЛА попал в жилой дом.

"Пострадала 59-летняя женщина и двое ее внуков, которые пришли к бабушке в гости. Женщину и детей 8 и 11 лет госпитализировали для обследования. Предварительно - травмы нетяжелые", - рассказал Григоров.

В Садовской громаде вследствие попадания вражеского дрона пострадал 36-летний мужчина. Медики оказали ему необходимую помощь, он будет лечиться амбулаторно.

Смотрите также: Россияне атаковали беспилотниками Сумы и область: три человека пострадали, повреждены многоэтажки. ФОТОрепортаж

Также вечером россияне атаковали жилые дома в Бездрицкой и Нижньосироватской громадах. Обошлось без пострадавших.

Григоров добавил, что в течение дня враг атакует дронами гражданские автомобили в селах области, в частности в Стецковской громаде.

Читайте также: Более 80 вражеских обстрелов за сутки зафиксировано в Сумской области: двое пострадавших, повреждена гражданская инфраструктура