Росіяни атакували Сумщину: четверо постраждалих, серед них – дві дитини

Впродовж дня неділі, 25 січня, російські війська атакували кілька громад Сумської області. Четверо жителів зазнали поранень, серед них - дві дитини.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Постраждали діти

У Середино-Будській громаді російський БпЛА поцілив у житловий будинок.

"Постраждала 59-річна жінка та двоє її онуків, які прийшли до бабусі у гості. Жінку та дітей 8 і 11 років госпіталізували для обстеження. Попередньо – травми неважкі", - розповів Григоров.

У Садівській громаді внаслідок влучання ворожого дрона постраждав 36-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу, він лікуватиметься амбулаторно.

Також ввечері росіяни атакували житлові будинки в Бездрицькій та Нижньосироватській громадах. Обійшлося без постраждалих.

Григоров додав, що протягом дня ворог атакує дронами цивільні автівки у селах області, зокрема у Стецьківській громаді.

