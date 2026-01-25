Росіяни атакували Сумщину: четверо постраждалих, серед них – дві дитини
Впродовж дня неділі, 25 січня, російські війська атакували кілька громад Сумської області. Четверо жителів зазнали поранень, серед них - дві дитини.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Постраждали діти
У Середино-Будській громаді російський БпЛА поцілив у житловий будинок.
"Постраждала 59-річна жінка та двоє її онуків, які прийшли до бабусі у гості. Жінку та дітей 8 і 11 років госпіталізували для обстеження. Попередньо – травми неважкі", - розповів Григоров.
У Садівській громаді внаслідок влучання ворожого дрона постраждав 36-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу, він лікуватиметься амбулаторно.
Також ввечері росіяни атакували житлові будинки в Бездрицькій та Нижньосироватській громадах. Обійшлося без постраждалих.
Григоров додав, що протягом дня ворог атакує дронами цивільні автівки у селах області, зокрема у Стецьківській громаді.
