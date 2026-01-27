Связывала, делала порезы, вставляла руку в дверь: киевлянке сообщили о подозрении в пытках 9-летнего сына

Сообщено о подозрении 36-летней жительнице Киева, которая систематически пытала и совершала домашнее насилие в отношении своего 9-летнего сына.

Что известно об издевательствах?

Как отмечается, киевлянка в течение года с 2024 по 2025 год, до момента изъятия ребенка, систематически запирала сына на ночь, иногда без одежды, в туалете квартиры. Также женщина связывала ребенка зарядным шнуром от телефона, лишая сына возможности двигаться.

женщина издевалась над сыном
"Используя страх ребенка и чувство голода, мать заставила мальчика съесть зачерствевший кусок хлеба, дав ему на это одну минуту времени. Мальчик не успел съесть хлеб, поэтому мать кухонным ножом сделала порезы на голове ребенка", - говорится в сообщении.

Ребенка все время били руками, ногами и всем, что было под рукой у матери. Женщина оскорбляла мальчика и словами, желая ему смерти.

"Пытки ребенка продолжались, пока мать, с целью наказания ребенка, не засунула его руку в дверь, после чего закрыла ее. Травмированную руку увидели в школе", - добавили в прокуратуре.

Где сейчас ребенок?

В настоящее время мальчик находится в детском доме семейного типа.

Действия подозреваемой квалифицированы как пытки и совершение психологического насилия.

мерзость
27.01.2026 10:16 Ответить
Психічно хвора істота поряд з Дитиною!!??!
27.01.2026 10:19 Ответить
Співчуваю слідчому,що стримуюється напевно, як би хотілося в кабіне отам її, вїпати з ноги щоб перевернулася скотиняка 🤬🤬🤬
27.01.2026 10:24 Ответить
А якщо цю скотину так само катувать,що воно скаже?
27.01.2026 10:24 Ответить
я б цю су ку, роздер би
27.01.2026 10:49 Ответить
Ще питання до школи - не бачили, що дитина голодна, залякана й смикається?
27.01.2026 11:04 Ответить
Коли своя мати гірше мачухи
27.01.2026 11:27 Ответить
Який жах😱😱😱Забрати хлопчика мало. Треба серйозна психологічна терапія! А цю паскуду стерилізувати, бо воно ще налупе дітей і буде знущатись! 🤬 🤬 🤬
27.01.2026 11:42 Ответить
а якщо цю паскуду спитати, нащо вона так робила, вона скаже, що син її янакше не слухав... Стерилізувати її - це гарна ідея.
27.01.2026 12:19 Ответить
Чорт! Мало дитині війни?
27.01.2026 12:25 Ответить
Це пи..ць
27.01.2026 12:40 Ответить
Якщо було розлучення, то суд, як завжди, залишив дитину матері.
І комісія у справах дітей.
Скарги до ювенальної поліції теж були.
27.01.2026 18:42 Ответить
 
 