Связывала, делала порезы, вставляла руку в дверь: киевлянке сообщили о подозрении в пытках 9-летнего сына
Сообщено о подозрении 36-летней жительнице Киева, которая систематически пытала и совершала домашнее насилие в отношении своего 9-летнего сына.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.
Что известно об издевательствах?
Как отмечается, киевлянка в течение года с 2024 по 2025 год, до момента изъятия ребенка, систематически запирала сына на ночь, иногда без одежды, в туалете квартиры. Также женщина связывала ребенка зарядным шнуром от телефона, лишая сына возможности двигаться.
"Используя страх ребенка и чувство голода, мать заставила мальчика съесть зачерствевший кусок хлеба, дав ему на это одну минуту времени. Мальчик не успел съесть хлеб, поэтому мать кухонным ножом сделала порезы на голове ребенка", - говорится в сообщении.
Ребенка все время били руками, ногами и всем, что было под рукой у матери. Женщина оскорбляла мальчика и словами, желая ему смерти.
"Пытки ребенка продолжались, пока мать, с целью наказания ребенка, не засунула его руку в дверь, после чего закрыла ее. Травмированную руку увидели в школе", - добавили в прокуратуре.
Где сейчас ребенок?
В настоящее время мальчик находится в детском доме семейного типа.
Действия подозреваемой квалифицированы как пытки и совершение психологического насилия.
І комісія у справах дітей.
Скарги до ювенальної поліції теж були.