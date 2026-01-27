Зв’язувала, робила порізи, вставляла руку в двері: киянці повідомили про підозру у катування 9-річного сина

Повідомлено про підозру 36-річній мешканці Києва, яка систематично катувала та вчиняла домашнє насильство щодо свого 9-річного сина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Що про знущання відомо?

Як зазначається, киянка упродовж року з 2024 по 2025 рік, до моменту вилучення дитини, систематично закривала сина на ніч, інколи без одежі, у туалеті квартири. Також жінка зв’язувала дитину зарядним шнуром від телефону, позбавляючи сина можливості рухатись.





"Використовуючи страх дитини та почуття голоду, мати примусила хлопчика з’їсти зачерствілий шматок хліба, давши йому на це одну хвилину часу. Хлопчик не встиг з’їсти хліб, тож матір кухонним ножем зробила порізи на голові дитини", - йдеться у повідомленні.

Дитину весь час били руками, ногами, та усім, що було під рукою у матері. Жінка ображала хлопчика і словами, бажаючи його смерті.

"Катування дитини продовжувалось поки матір, з метою покарання дитини, не вставила його руку у двері, після чого зачинила їх. Травмовану руку побачили у школі", - додали у прокуратурі.

Де зараз дитина?

На даний час хлопчик перебуває в дитячому будинку сімейного типу.

Дії підозрюваної кваліфіковано як катування та вчинення психологічного насилля.

