Зв’язувала, робила порізи, вставляла руку в двері: киянці повідомили про підозру у катування 9-річного сина

Повідомлено про підозру 36-річній мешканці Києва, яка систематично катувала та вчиняла домашнє насильство щодо свого 9-річного сина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Що про знущання відомо?

Як зазначається, киянка упродовж року з 2024 по 2025 рік, до моменту вилучення дитини, систематично закривала сина на ніч, інколи без одежі, у туалеті квартири. Також жінка зв’язувала дитину зарядним шнуром від телефону, позбавляючи сина можливості рухатись.

жінка знущалась над сином

"Використовуючи страх дитини та почуття голоду, мати примусила хлопчика з’їсти зачерствілий шматок хліба, давши йому на це одну хвилину часу. Хлопчик не встиг з’їсти хліб, тож матір кухонним ножем зробила порізи на голові дитини", - йдеться у повідомленні.

Дитину весь час били руками, ногами, та усім, що було під рукою у матері. Жінка ображала хлопчика і словами, бажаючи його смерті.

"Катування дитини продовжувалось поки матір, з метою покарання дитини, не вставила його руку у двері, після чого зачинила їх. Травмовану руку побачили у школі", - додали у прокуратурі.

Де зараз дитина?

На даний час хлопчик перебуває в дитячому будинку сімейного типу.

Дії підозрюваної кваліфіковано як катування та вчинення психологічного насилля.

Психічно хвора істота поряд з Дитиною!!??!
27.01.2026 10:19 Відповісти
мерзость
27.01.2026 10:16 Відповісти
Ще питання до школи - не бачили, що дитина голодна, залякана й смикається?
27.01.2026 11:04 Відповісти
Співчуваю слідчому,що стримуюється напевно, як би хотілося в кабіне отам її, вїпати з ноги щоб перевернулася скотиняка 🤬🤬🤬
27.01.2026 10:24 Відповісти
А якщо цю скотину так само катувать,що воно скаже?
27.01.2026 10:24 Відповісти
я б цю су ку, роздер би
27.01.2026 10:49 Відповісти
Ще питання до школи - не бачили, що дитина голодна, залякана й смикається?
27.01.2026 11:04 Відповісти
Коли своя мати гірше мачухи
27.01.2026 11:27 Відповісти
Який жах😱😱😱Забрати хлопчика мало. Треба серйозна психологічна терапія! А цю паскуду стерилізувати, бо воно ще налупе дітей і буде знущатись! 🤬 🤬 🤬
27.01.2026 11:42 Відповісти
а якщо цю паскуду спитати, нащо вона так робила, вона скаже, що син її янакше не слухав... Стерилізувати її - це гарна ідея.
27.01.2026 12:19 Відповісти
Чорт! Мало дитині війни?
27.01.2026 12:25 Відповісти
Це пи..ць
27.01.2026 12:40 Відповісти
Якщо було розлучення, то суд, як завжди, залишив дитину матері.
І комісія у справах дітей.
Скарги до ювенальної поліції теж були.
27.01.2026 18:42 Відповісти
 
 