Любовь и ответственность: тяжелораненый военный из Черновцов женился в больничной палате. ФОТО

Военный из Черновцов женился на любимой в больнице Киева.

Трогательную историю защитника и его жены рассказала в фейсбуке волонтер и консультант в БФ "Единство тыла" Ирина Царюк, сообщает Цензор.НЕТ.

История Дениса и Милены

Волонтер написала, что Денису Шевчуку 29 лет, он военнослужащий из Черновцов, который получил тяжелое ранение на фронте. Его избраннице Милене 20 лет, она родом из прифронтового Краматорска.

Их знакомство произошло в кафе, где девушка работала за барной стойкой.

Денис часто приходил туда, чтобы пообщаться с Миленой. Впоследствии между ними возникли отношения, которые переросли в серьезные чувства.

Ранение на фронте и поддержка любимой

В ноябре 2025 года военный получил тяжелое ранение во время боевых действий. Он потерял обе ноги, руку, глаз и получил сложные внутренние повреждения.

Весь период лечения Милена находилась рядом с Денисом. Она оставалась с ним в больнице и помогала ему каждый день.

"Я знал, что не могу оставить своих побратимов, даже имея такую возможность", – рассказал Денис.

Свадьба в больнице и жизненный выбор

В этом месяце пара официально зарегистрировала брак в киевской больнице. Милена живет вместе с мужем в палате и поддерживает его во время реабилитации.

Денис рассказал, что ранее находился в Германии, где проживает его мать. У него была возможность остаться за границей, но он отказался от этого варианта.

По его словам, он осознавал ответственность и значение войны для Украины. Защитник подчеркнул, что не мог бросить службу и своих товарищей.