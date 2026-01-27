Любовь и ответственность: тяжелораненый военный из Черновцов женился в больничной палате. ФОТО

Военный из Черновцов женился на любимой в больнице Киева. 

Трогательную историю защитника и его жены рассказала в фейсбуке волонтер и консультант в БФ "Единство тыла" Ирина Царюк, сообщает Цензор.НЕТ.

История Дениса и Милены 

Волонтер написала, что Денису Шевчуку 29 лет, он военнослужащий из Черновцов, который получил тяжелое ранение на фронте. Его избраннице Милене 20 лет, она родом из прифронтового Краматорска.

Их знакомство произошло в кафе, где девушка работала за барной стойкой.

Денис часто приходил туда, чтобы пообщаться с Миленой. Впоследствии между ними возникли отношения, которые переросли в серьезные чувства.

Ранение на фронте и поддержка любимой

В ноябре 2025 года военный получил тяжелое ранение во время боевых действий. Он потерял обе ноги, руку, глаз и получил сложные внутренние повреждения.

Весь период лечения Милена находилась рядом с Денисом. Она оставалась с ним в больнице и помогала ему каждый день.

"Я знал, что не могу оставить своих побратимов, даже имея такую возможность", – рассказал Денис.

Раненый военнослужащий женился в больнице
Фото: Фото Ирины Царюк

Свадьба в больнице и жизненный выбор

В этом месяце пара официально зарегистрировала брак в киевской больнице. Милена живет вместе с мужем в палате и поддерживает его во время реабилитации.

Денис рассказал, что ранее находился в Германии, где проживает его мать. У него была возможность остаться за границей, но он отказался от этого варианта.

По его словам, он осознавал ответственность и значение войны для Украины. Защитник подчеркнул, что не мог бросить службу и своих товарищей.

27.01.2026 21:12 Ответить
27.01.2026 21:15 Ответить
27.01.2026 21:19 Ответить
Герою слава. Дякуючі Богу, живий..щастя вам, діти.
27.01.2026 21:12 Ответить
Герою слава і подяка. І його дружині слава, вона вірна і мужня жінка.
показать весь комментарий
27.01.2026 22:09 Ответить
Щасливої Вам Долі, Молодята!
27.01.2026 21:15 Ответить
Кохання - це назавжди!
27.01.2026 21:19 Ответить
Тільки чомусь жіночки кажуть зворотнє. Мужик - явище тимчасове.
Та й статистика по розлученням підтверджує їхні слова.
27.01.2026 22:39 Ответить
Ідіть за кораблем.
27.01.2026 22:41 Ответить
Ну чому так одразу-

Огляд від ШІ

В Україні, як і в багатьох країнах світу,
частіше на розлучення подають жінки, що підтверджується різними дослідженнями та даними, хоча в умовах війни ситуація ускладнюється міграцією та розлукою, що впливає на ініціативу обох сторін, і статистика стає дедалі тривожнішою, наближаючи кількість розлучень до кількості шлюбів.--------------Не бажання бачити проблеми це дитячий інфантилізм.Точно так само як агресія на неприємну але правдиву інформацію.В Україні як і у всьому світі інститут сім'ї зруйновано через завищені вимоги до чоловіків і через небажання чоловіків відповідати цим вимогам.Чоловіки практичні в цьому плані-А для чого мені це,коли мені без цього простіше?А так як тільки в сім'ї жінка реалізовується народжуючи дітей то ця проблема б'є по жінці більше.
28.01.2026 21:21 Ответить
Ну то запитайте у ШІ причини розлучень.
28.01.2026 21:33 Ответить
А для чого мені це коли є повно відео де ,,хранітєльніци очага,, самі про себе розказують де для них чоловік не жива людина з яким можна кайфувати по життю,а предмет для реалізації жіночих хотелок. ( https://www.youtube.com/watch?v=yvcteWhVDqI )
29.01.2026 11:54 Ответить
Ну то не шарай@бтесь по кацапським каналам й не обирайте кацапських хвойд.
29.01.2026 12:24 Ответить
Всі жінки випущені однією фабрикою,і у всіх зукладений один і той самий заводський брак,який стається через певний проміжок сімейного життя.І нема жодної різниці по національній ознаці.От вам опис життя українського чоловіка-( https://www.youtube.com/watch?v=QkH9mkJM-gQ )
31.01.2026 11:31 Ответить
Я не збираюсь читати кацапську муйню. Я хз, чи ви там пасивний та чоловіків любите, чи вам жінкі роги наставляють, чи на вас оби дві статі не звертають уваги, відваліть вже від мене!
31.01.2026 11:37 Ответить
Які всі жінки передбачувані,всі твердять одно і те саме.Що коли чоловік через довгий свій життєвий шлях розібрався в тому що з себе представляють жінки-то він одразу стає по факту ,,голубим,,.Бо ,,нормальний,, чоловік повинен пахати на свою власницю і не задавати зайвих питань.Бо ти повинен ходити на роботу,але винагороду за твою роботу повинна отримувати жінка.Така закамуфлювана новітня тенденція рабства,бо саме раб працює і не отримує винагородження за свою працю.І під час таємного опитування жінок 7 з 10 заявили що б покинули своїх чоловіків якби вони самі б мали достатньо і постійно свої гроші.Це виходить що 75% жінок цікавлять тільки гроші в стосунках.А ОТ ЦЕ ВІДЕО ПОЯСНЮЄ ДЛЯ ЧОГО ВИ ПЕРЕЙШЛИ НА ОСОБИСТОСТІ КОЛИ НАВІТЬ ВИ МЕНЕ НЕ ЗНАЄТЕ,БО СТВЕРДЖУВАТИ ЩО В ЛЮДИНИ НЕ ТРАДИЦІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ НАВІТЬ КОЛИ ЦЮ ЛЮДИНУ НЕ ЗНАЄТЕ-ЦЕ ВЕРШИНА ІДІОТИЗМУ.ЦЕ ТЕ САМЕ ЩО Б Я НАПИСАВ ЩО ВИ ЛЮБИТЕ НЮХАТИ БРУДНІ ЧОЛОВІЧІ ТРУСИ,І ОСНОВНИЙ КРИТЕРІЙ ВАШ ПРИ ПОКУПЦІ ОГІРКІВ-ЦЕ ЇХ ДІАМЕТР І ДОВЖИНА.І ВЗАГАЛІ ВИ ЯКАСЬ ОБІЖЕНКА НА ЧОЛОВІКІВ,НАПЕВНЕ ТОМУ ЩО ВАС ТАТКО БИВ В ДИТИНСТВІ ПО ПОПЦІ РЕМІНЦЕМ.( https://www.youtube.com/watch?v=XcEd0aywmMc )
01.02.2026 12:28 Ответить
Та відвали від мене кончене!! Тобі до психдиспансеру.
01.02.2026 13:33 Ответить
Тепер ти вже дипломований психіатр я так розумію?ТИ БАЧУ ТАБЛИЦЮ ЖІНОЧОГО ТП БІНГО ЗНАЄШ НА ПАМЯТЬ. І я знаю причину твоєї агресії.Жінкам вигідно щоб чоловік ніс їй ресурси бо саме це їй дозволяє вижити.І вчені вже давно зробили висновок-Як би не потреба чоловіків в сексі і здатність жінок народжувати, то жінки як вид давно б вимерли,БО В ЖІНКИ НЕМА ЗДАТНОСТІ ДОБУВАТИ СОБІ РЕСУРСИ І ВИЖИВАТИ САМОСТІЙНО В ЦЬОМУ СВІТІ ЧЕРЕЗ МАЛУ ФІЗИЧНУ СИЛУ.І НЕНАВИСТЬ ДО ЧОЛОВІКІВ ЯКІ ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ЇХ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ І ДІЛИТИСЬ З НИМИ РЕСУРСАМИ ГРАНИЧИТЬ З ТВАРИННИМ СТРАХОМ ПОВЯЗАНИМ З НЕ ВПЕВНЕНОСТЮ В МАЙБУТНЬОМУ, І ВІРОГІДНІСТЮ ФІЗИЧНОЇ СМЕРТІ.
01.02.2026 15:04 Ответить
Щасти Вам, молодята.
27.01.2026 21:33 Ответить
Історія пари, що проймає наскрізь!❤️
27.01.2026 21:36 Ответить
Слава Герою і його коханій Мілені!💞
Бажаю довгих років життя в любові.
27.01.2026 21:39 Ответить
Всіх Благ Вам молодята!!!
27.01.2026 21:50 Ответить
Дай Господи , їм довгого та щасливого сімейного життя !!!...
27.01.2026 22:06 Ответить
Щастя Вам , дорогі наші молодята 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
Молимось за Вас !!
27.01.2026 22:08 Ответить
Милості Божої.
27.01.2026 22:16 Ответить
28.01.2026 00:24 Ответить
Дай Вам Боже всього!
28.01.2026 09:00 Ответить
Хай щастить вам,дорогі діти, патріоти нашої України.Миру на нашій рідній землі.
28.01.2026 14:45 Ответить
 
 