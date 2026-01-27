Кохання і відповідальність: важкопоранений військовий з Чернівців одружився у лікарняній палаті. ФОТО

Військовий із Чернівців одружився з коханою в лікарні Києва.

Зворушливу історію захисника та його дружини розповіла у фейсбуці волонтерка та консультант в БФ "Єдність тилу" Ірина Царюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

Історія Дениса і Мілени

Волонтерка написала, що Денису Шевчуку 29 років, він військовослужбовець із Чернівців, який зазнав тяжкого поранення на фронті. Його обраній Мілені 20 років, вона родом із прифронтового Краматорська.

Їхнє знайомство відбулося у кав’ярні, де дівчина працювала за барною стійкою.

Денис часто приходив туди, аби поспілкуватися з Міленою. Згодом між ними виникли стосунки, які переросли у серйозні почуття.

Поранення на фронті та підтримка коханої

У листопаді 2025 року військовий отримав надважке поранення під час бойових дій. Він втратив обидві ноги, руку, око та зазнав складних внутрішніх ушкоджень.

Увесь період лікування Мілена перебувала поруч із Денисом. Вона залишалася з ним у лікарні та допомагала щодня.

"Я знав, що не можу залишити своїх побратимів, навіть маючи таку можливість", – розповів Денис.

Фото: Фото Ірини Царюк

Весілля в лікарні та життєвий вибір

Цього місяця пара офіційно зареєструвала шлюб у київській лікарні. Мілена живе разом із чоловіком у палаті та підтримує його під час реабілітації.

Денис розповів, що раніше перебував у Німеччині, де проживає його мати. Він мав можливість залишитися за кордоном, але відмовився від цього варіанту.

За його словами, він усвідомлював відповідальність і значення війни для України. Захисник наголосив, що не міг покинути службу та своїх товаришів.