Кохання і відповідальність: важкопоранений військовий з Чернівців одружився у лікарняній палаті. ФОТО

Військовий із Чернівців одружився з коханою в лікарні Києва. 

Зворушливу історію захисника та його дружини розповіла у фейсбуці волонтерка та консультант в БФ "Єдність тилу" Ірина Царюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

Історія Дениса і Мілени 

Волонтерка написала, що Денису Шевчуку 29 років, він військовослужбовець із Чернівців, який зазнав тяжкого поранення на фронті. Його обраній Мілені 20 років, вона родом із прифронтового Краматорська.

Їхнє знайомство відбулося у кав’ярні, де дівчина працювала за барною стійкою.

Денис часто приходив туди, аби поспілкуватися з Міленою. Згодом між ними виникли стосунки, які переросли у серйозні почуття.

Поранення на фронті та підтримка коханої

У листопаді 2025 року військовий отримав надважке поранення під час бойових дій. Він втратив обидві ноги, руку, око та зазнав складних внутрішніх ушкоджень.

Увесь період лікування Мілена перебувала поруч із Денисом. Вона залишалася з ним у лікарні та допомагала щодня.

"Я знав, що не можу залишити своїх побратимів, навіть маючи таку можливість", – розповів Денис.

Поранений військовослужбовець одружився у лікарні
Фото: Фото Ірини Царюк

Весілля в лікарні та життєвий вибір

Цього місяця пара офіційно зареєструвала шлюб у київській лікарні. Мілена живе разом із чоловіком у палаті та підтримує його під час реабілітації.

Денис розповів, що раніше перебував у Німеччині, де проживає його мати. Він мав можливість залишитися за кордоном, але відмовився від цього варіанту.

За його словами, він усвідомлював відповідальність і значення війни для України. Захисник наголосив, що не міг покинути службу та своїх товаришів.

Правила форума Рада форумчан
Герою слава. Дякуючі Богу, живий..щастя вам, діти.
27.01.2026 21:12 Відповісти
Герою слава і подяка. І його дружині слава, вона вірна і мужня жінка.
27.01.2026 22:09 Відповісти
Щасливої Вам Долі, Молодята!
27.01.2026 21:15 Відповісти
Кохання - це назавжди!
27.01.2026 21:19 Відповісти
Тільки чомусь жіночки кажуть зворотнє. Мужик - явище тимчасове.
Та й статистика по розлученням підтверджує їхні слова.
27.01.2026 22:39 Відповісти
Ідіть за кораблем.
27.01.2026 22:41 Відповісти
Ну чому так одразу-

Огляд від ШІ

В Україні, як і в багатьох країнах світу,
частіше на розлучення подають жінки, що підтверджується різними дослідженнями та даними, хоча в умовах війни ситуація ускладнюється міграцією та розлукою, що впливає на ініціативу обох сторін, і статистика стає дедалі тривожнішою, наближаючи кількість розлучень до кількості шлюбів.--------------Не бажання бачити проблеми це дитячий інфантилізм.Точно так само як агресія на неприємну але правдиву інформацію.В Україні як і у всьому світі інститут сім'ї зруйновано через завищені вимоги до чоловіків і через небажання чоловіків відповідати цим вимогам.Чоловіки практичні в цьому плані-А для чого мені це,коли мені без цього простіше?А так як тільки в сім'ї жінка реалізовується народжуючи дітей то ця проблема б'є по жінці більше.
28.01.2026 21:21 Відповісти
Ну то запитайте у ШІ причини розлучень.
28.01.2026 21:33 Відповісти
А для чого мені це коли є повно відео де ,,хранітєльніци очага,, самі про себе розказують де для них чоловік не жива людина з яким можна кайфувати по життю,а предмет для реалізації жіночих хотелок. ( https://www.youtube.com/watch?v=yvcteWhVDqI )
29.01.2026 11:54 Відповісти
Ну то не шарай@бтесь по кацапським каналам й не обирайте кацапських хвойд.
29.01.2026 12:24 Відповісти
Всі жінки випущені однією фабрикою,і у всіх зукладений один і той самий заводський брак,який стається через певний проміжок сімейного життя.І нема жодної різниці по національній ознаці.От вам опис життя українського чоловіка-( https://www.youtube.com/watch?v=QkH9mkJM-gQ )
31.01.2026 11:31 Відповісти
Я не збираюсь читати кацапську муйню. Я хз, чи ви там пасивний та чоловіків любите, чи вам жінкі роги наставляють, чи на вас оби дві статі не звертають уваги, відваліть вже від мене!
31.01.2026 11:37 Відповісти
Які всі жінки передбачувані,всі твердять одно і те саме.Що коли чоловік через довгий свій життєвий шлях розібрався в тому що з себе представляють жінки-то він одразу стає по факту ,,голубим,,.Бо ,,нормальний,, чоловік повинен пахати на свою власницю і не задавати зайвих питань.Бо ти повинен ходити на роботу,але винагороду за твою роботу повинна отримувати жінка.Така закамуфлювана новітня тенденція рабства,бо саме раб працює і не отримує винагородження за свою працю.І під час таємного опитування жінок 7 з 10 заявили що б покинули своїх чоловіків якби вони самі б мали достатньо і постійно свої гроші.Це виходить що 75% жінок цікавлять тільки гроші в стосунках.А ОТ ЦЕ ВІДЕО ПОЯСНЮЄ ДЛЯ ЧОГО ВИ ПЕРЕЙШЛИ НА ОСОБИСТОСТІ КОЛИ НАВІТЬ ВИ МЕНЕ НЕ ЗНАЄТЕ,БО СТВЕРДЖУВАТИ ЩО В ЛЮДИНИ НЕ ТРАДИЦІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ НАВІТЬ КОЛИ ЦЮ ЛЮДИНУ НЕ ЗНАЄТЕ-ЦЕ ВЕРШИНА ІДІОТИЗМУ.ЦЕ ТЕ САМЕ ЩО Б Я НАПИСАВ ЩО ВИ ЛЮБИТЕ НЮХАТИ БРУДНІ ЧОЛОВІЧІ ТРУСИ,І ОСНОВНИЙ КРИТЕРІЙ ВАШ ПРИ ПОКУПЦІ ОГІРКІВ-ЦЕ ЇХ ДІАМЕТР І ДОВЖИНА.І ВЗАГАЛІ ВИ ЯКАСЬ ОБІЖЕНКА НА ЧОЛОВІКІВ,НАПЕВНЕ ТОМУ ЩО ВАС ТАТКО БИВ В ДИТИНСТВІ ПО ПОПЦІ РЕМІНЦЕМ.( https://www.youtube.com/watch?v=XcEd0aywmMc )
01.02.2026 12:28 Відповісти
Та відвали від мене кончене!! Тобі до психдиспансеру.
01.02.2026 13:33 Відповісти
Тепер ти вже дипломований психіатр я так розумію?ТИ БАЧУ ТАБЛИЦЮ ЖІНОЧОГО ТП БІНГО ЗНАЄШ НА ПАМЯТЬ. І я знаю причину твоєї агресії.Жінкам вигідно щоб чоловік ніс їй ресурси бо саме це їй дозволяє вижити.І вчені вже давно зробили висновок-Як би не потреба чоловіків в сексі і здатність жінок народжувати, то жінки як вид давно б вимерли,БО В ЖІНКИ НЕМА ЗДАТНОСТІ ДОБУВАТИ СОБІ РЕСУРСИ І ВИЖИВАТИ САМОСТІЙНО В ЦЬОМУ СВІТІ ЧЕРЕЗ МАЛУ ФІЗИЧНУ СИЛУ.І НЕНАВИСТЬ ДО ЧОЛОВІКІВ ЯКІ ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ЇХ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ І ДІЛИТИСЬ З НИМИ РЕСУРСАМИ ГРАНИЧИТЬ З ТВАРИННИМ СТРАХОМ ПОВЯЗАНИМ З НЕ ВПЕВНЕНОСТЮ В МАЙБУТНЬОМУ, І ВІРОГІДНІСТЮ ФІЗИЧНОЇ СМЕРТІ.
01.02.2026 15:04 Відповісти
Щасти Вам, молодята.
27.01.2026 21:33 Відповісти
Історія пари, що проймає наскрізь!❤️
27.01.2026 21:36 Відповісти
Слава Герою і його коханій Мілені!💞
Бажаю довгих років життя в любові.
27.01.2026 21:39 Відповісти
Всіх Благ Вам молодята!!!
27.01.2026 21:50 Відповісти
Дай Господи , їм довгого та щасливого сімейного життя !!!...
27.01.2026 22:06 Відповісти
Щастя Вам , дорогі наші молодята 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
Молимось за Вас !!
27.01.2026 22:08 Відповісти
Милості Божої.
27.01.2026 22:16 Відповісти
28.01.2026 00:24 Відповісти
Дай Вам Боже всього!
28.01.2026 09:00 Відповісти
Хай щастить вам,дорогі діти, патріоти нашої України.Миру на нашій рідній землі.
28.01.2026 14:45 Відповісти
 
 