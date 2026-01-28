За $10 тыс. пытался переправить киевлянина в Румынию: на Закарпатье разоблачена схема незаконного пересечения границы, - ГПСУ

В Закарпатье пограничники разоблачили жителя Хустского района Закарпатья, пытавшегося незаконно переправить через государственную границу Украины 27-летнего жителя Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

По данным следствия, злоумышленник пообещал клиенту помочь обойти контрольный пост, чтобы избежать проверки пограничниками. Далее маршрут предусматривал незаконное пересечение границы путем преодоления реки Тиса.

Стоимость таких "услуг" составляла 10 тысяч долларов США, которые киевлянин должен был заплатить после попадания на территорию Румынии.

Закарпатца задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Меры по раскрытию правонарушения проводились во взаимодействии с сотрудниками Хустского межрайонного отдела СБУ в Закарпатской области и следователями СВ ВП №1 Береговского РВП ГУНП под процессуальным руководством Виноградовского отдела Береговской окружной прокуратуры.

А Верховний ***************, з оточенням сотень вертухаїв з департаментів Опу, про таке і не ЗНАЄ, з 2019 року!!
Хіба що, про щось здогадувалися, ота Верещучка з татаровим, як подєльніки!?!?
28.01.2026 18:28 Ответить
Пом'янемо....
28.01.2026 17:51 Ответить
А міндічів з шурмою, без проблем група осіб з СБУ ДПСУ УДО ДБР, за якісь там символічні копійки=вдячності вивезли!?!?
28.01.2026 18:24 Ответить
 
 