За $10 тис. намагався переправити киянина до Румунії: на Закарпатті викрито схему незаконного перетину кордону, - ДПСУ

На Закарпатті прикордонники викрили жителя Хустського району Закарпаття, який намагався незаконно переправити через державний кордон України 27-річного жителя Києва.

Фото: ДПСУ

За даними слідства, зловмисник пообіцяв клієнту допомогти обійти контрольний пост для уникнення перевірки прикордонниками. Далі маршрут передбачав незаконний перетин кордону шляхом подолання річки Тиса.

Вартість таких "послуг" становила 10 тисяч доларів США, які киянин мав сплатити після потрапляння на територію Румунії.

Закарпатця затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Заходи з викриття правопорушення проводилися у взаємодії з працівниками Хустського міжрайонного відділу СБУ в Закарпатській області та слідчими СВ ВП №1 Берегівського РВП ГУНП за процесуального керівництва Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури.

А Верховний ***************, з оточенням сотень вертухаїв з департаментів Опу, про таке і не ЗНАЄ, з 2019 року!!
Хіба що, про щось здогадувалися, ота Верещучка з татаровим, як подєльніки!?!?
28.01.2026 18:28 Відповісти
Пом'янемо....
28.01.2026 17:51 Відповісти
А міндічів з шурмою, без проблем група осіб з СБУ ДПСУ УДО ДБР, за якісь там символічні копійки=вдячності вивезли!?!?
28.01.2026 18:24 Відповісти
 
 