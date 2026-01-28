За $10 тис. намагався переправити киянина до Румунії: на Закарпатті викрито схему незаконного перетину кордону, - ДПСУ

На Закарпатті прикордонники викрили жителя Хустського району Закарпаття, який намагався незаконно переправити через державний кордон України 27-річного жителя Києва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

За даними слідства, зловмисник пообіцяв клієнту допомогти обійти контрольний пост для уникнення перевірки прикордонниками. Далі маршрут передбачав незаконний перетин кордону шляхом подолання річки Тиса.

Вартість таких "послуг" становила 10 тисяч доларів США, які киянин мав сплатити після потрапляння на територію Румунії.

Закарпатця затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Заходи з викриття правопорушення проводилися у взаємодії з працівниками Хустського міжрайонного відділу СБУ в Закарпатській області та слідчими СВ ВП №1 Берегівського РВП ГУНП за процесуального керівництва Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури.

