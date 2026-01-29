Разоблачен агент ФСБ, который готовил подрыв на станции Укрзализныци в Хмельницкой области

Контрразведка Службы безопасности предотвратила еще одну российскую диверсию на объектах транспортной инфраструктуры Украины.

По результатам упреждающих действий в Хмельницкой области задержан несовершеннолетний агент ФСБ, который готовил подрыв на местной станции Укрзализныци, передает Цензор.НЕТ.

Детали расследования

Как установило расследование, заказ РФ выполнял завербованный врагом 16-летний местный житель. Оккупанты завербовали юношу, когда он искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах после отчисления из профессионально-технического лицея за академическую неуспеваемость.

По инструкции куратора от ФСБ фигурант сначала обходил местные станции Укрзализныци, чтобы определить, на какой из них происходит наиболее интенсивное движение. Далее по заданию куратора он приобрел и скрытно установил напротив одной из них видеокамеру с удаленным доступом для ФСБ.

Таким образом оккупанты надеялись отследить время и количество поездов, направлявшихся в сторону фронтовых регионов.

Затем агент приобрел комплектующие для изготовления самодельного взрывного устройства, которое должен был заложить возле объекта Укрзализныци для дистанционного подрыва.

Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали.

Во время обыска у него изъяты компоненты для СВУ и мобильный телефон с доказательствами работы на ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей.

Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества

Пошукайте в верховні зраді та офісі преЗедента, там повно таких агентів.
29.01.2026 12:15 Ответить
Звичайне хитродупе дурко з племенного стада
29.01.2026 12:30 Ответить
29.01.2026 12:33 Ответить
Назовите хоть одного..
показать весь комментарий
29.01.2026 14:58 Ответить
Вся фракція ОПСЖ чи як вони зараз називаються.
Більша частина слуг.
Радники преЗедента такі як Арестович
І так далі по списку
показать весь комментарий
29.01.2026 15:19 Ответить
Аа, ну тогда всё понятно. )
показать весь комментарий
29.01.2026 15:53 Ответить
Захотів легких рублів заробити... Курва
29.01.2026 14:52 Ответить
як каже пан Urs - маладагвардєєц баранограмний
29.01.2026 12:31 Ответить
Яблуко від яблуні недалеко падає - батьків потрібно трусити.
29.01.2026 13:40 Ответить
Тепер довічно матиме роботу - не доведеться шукати!
29.01.2026 12:37 Ответить
Простіше приспати. Все одно вже толку не буде
01.02.2026 00:39 Ответить
Батьків того виродка на роботи в прифронтову зону, а тому виродку щось таке зробити, щоб був непрацездатний до кінця життя…
29.01.2026 13:15 Ответить
При цьому ще й Київстар непогано заробляє на трафіку
29.01.2026 13:54 Ответить
Вот его надо привязать к этой взрывчатке и подорвать, а фотографию послать заказчику.. )
29.01.2026 15:00 Ответить
та нічого страшного, вийде з колонії по амністії оголошеної владою з приводу припинення бойових дій. Як раз вже до того часу отримає право обирати нову владу для дітей ветеранів, бо у суспільстві повинно бути все врівноважено, так би мовити - "сістєма сдєржєк і пратівавєсав". А інакше до ЄС не приймуть.
29.01.2026 19:27 Ответить
Сподіваюсь, що на малолєткє його згвалтують у перший день...
31.01.2026 21:51 Ответить
 
 