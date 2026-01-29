Разоблачен агент ФСБ, который готовил подрыв на станции Укрзализныци в Хмельницкой области

Контрразведка Службы безопасности предотвратила еще одну российскую диверсию на объектах транспортной инфраструктуры Украины.

По результатам упреждающих действий в Хмельницкой области задержан несовершеннолетний агент ФСБ, который готовил подрыв на местной станции Укрзализныци, передает Цензор.НЕТ.

Детали расследования

Как установило расследование, заказ РФ выполнял завербованный врагом 16-летний местный житель. Оккупанты завербовали юношу, когда он искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах после отчисления из профессионально-технического лицея за академическую неуспеваемость.

По инструкции куратора от ФСБ фигурант сначала обходил местные станции Укрзализныци, чтобы определить, на какой из них происходит наиболее интенсивное движение. Далее по заданию куратора он приобрел и скрытно установил напротив одной из них видеокамеру с удаленным доступом для ФСБ.

Таким образом оккупанты надеялись отследить время и количество поездов, направлявшихся в сторону фронтовых регионов.

Затем агент приобрел комплектующие для изготовления самодельного взрывного устройства, которое должен был заложить возле объекта Укрзализныци для дистанционного подрыва.

Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали.

Во время обыска у него изъяты компоненты для СВУ и мобильный телефон с доказательствами работы на ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей.

Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества









