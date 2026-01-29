Викрито неповнолітнього агента ФСБ, який готував підрив на станції Укрзалізниці у Хмельницькій області

Контррозвідка Служби безпеки запобігла ще одній російській диверсії на об’єктах транспортної інфраструктури України.

За результатами дій на випередження на Хмельниччині затримано неповнолітнього агента ФСБ, який готував підрив на місцевій станції Укрзалізниці, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі розслідування

Як встановило розслідування, замовлення РФ виконував завербований ворогом 16-річний місцевий мешканець. Окупанти завербували юнака, коли він шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах після відрахування з професійно-технічного ліцею за академічну неуспішність.

За інструкцією куратора від ФСБ фігурант спочатку обходив місцеві станції Укрзалізниці, щоб визначити, на якій із них відбувається найінтенсивніший рух. Далі за завданням куратора він придбав і приховано встановив напроти однієї із них відеокамеру з віддаленим доступом для ФСБ.

У такий спосіб окупанти сподівалися відстежити час та кількість поїздів, що прямували у бік фронтових регіонів.

Потім агент придбав комплектуючі для виготовлення саморобного вибухового пристрою, який мав закласти біля об’єкта Укрзалізниці для дистанційного підриву.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали.

Під час обшуку в нього вилучено складові до СВП та мобільний телефон із доказами роботи на ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою.

Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна









Читайте: Готував атаку РФ на морські дрони Sea Baby та Magura: СБУ затримала російського "крота". ФОТО