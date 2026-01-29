Викрито неповнолітнього агента ФСБ, який готував підрив на станції Укрзалізниці у Хмельницькій області

Контррозвідка Служби безпеки запобігла ще одній російській диверсії на об’єктах транспортної інфраструктури України.

За результатами дій на випередження на Хмельниччині затримано неповнолітнього агента ФСБ, який готував підрив на місцевій станції Укрзалізниці, передає Цензор.НЕТ.

Деталі розслідування

Як встановило розслідування, замовлення РФ виконував завербований ворогом 16-річний місцевий мешканець. Окупанти завербували юнака, коли він шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах після відрахування з професійно-технічного ліцею за академічну неуспішність.

За інструкцією куратора від ФСБ фігурант спочатку обходив місцеві станції Укрзалізниці, щоб визначити, на якій із них відбувається найінтенсивніший рух. Далі за завданням куратора він придбав і приховано встановив напроти однієї із них відеокамеру з віддаленим доступом для ФСБ.

У такий спосіб окупанти сподівалися відстежити час та кількість поїздів, що прямували у бік фронтових регіонів.

Потім агент придбав комплектуючі для виготовлення саморобного вибухового пристрою, який мав закласти біля об’єкта Укрзалізниці для дистанційного підриву.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали.

Під час обшуку в нього вилучено складові до СВП та мобільний телефон із доказами роботи на ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою.

Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна

Пошукайте в верховні зраді та офісі преЗедента, там повно таких агентів.
29.01.2026 12:15 Відповісти
Звичайне хитродупе дурко з племенного стада
29.01.2026 12:30 Відповісти
29.01.2026 12:33 Відповісти
Пошукайте в верховні зраді та офісі преЗедента, там повно таких агентів.
29.01.2026 12:15 Відповісти
Назовите хоть одного..
29.01.2026 14:58 Відповісти
Вся фракція ОПСЖ чи як вони зараз називаються.
Більша частина слуг.
Радники преЗедента такі як Арестович
І так далі по списку
29.01.2026 15:19 Відповісти
Аа, ну тогда всё понятно. )
29.01.2026 15:53 Відповісти
29.01.2026 12:33 Відповісти
Звичайне хитродупе дурко з племенного стада
29.01.2026 12:30 Відповісти
Захотів легких рублів заробити... Курва
29.01.2026 14:52 Відповісти
як каже пан Urs - маладагвардєєц баранограмний
29.01.2026 12:31 Відповісти
Яблуко від яблуні недалеко падає - батьків потрібно трусити.
29.01.2026 13:40 Відповісти
Тепер довічно матиме роботу - не доведеться шукати!
29.01.2026 12:37 Відповісти
Простіше приспати. Все одно вже толку не буде
01.02.2026 00:39 Відповісти
Батьків того виродка на роботи в прифронтову зону, а тому виродку щось таке зробити, щоб був непрацездатний до кінця життя…
29.01.2026 13:15 Відповісти
При цьому ще й Київстар непогано заробляє на трафіку
29.01.2026 13:54 Відповісти
Вот его надо привязать к этой взрывчатке и подорвать, а фотографию послать заказчику.. )
29.01.2026 15:00 Відповісти
та нічого страшного, вийде з колонії по амністії оголошеної владою з приводу припинення бойових дій. Як раз вже до того часу отримає право обирати нову владу для дітей ветеранів, бо у суспільстві повинно бути все врівноважено, так би мовити - "сістєма сдєржєк і пратівавєсав". А інакше до ЄС не приймуть.
29.01.2026 19:27 Відповісти
Сподіваюсь, що на малолєткє його згвалтують у перший день...
31.01.2026 21:51 Відповісти
 
 