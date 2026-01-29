Готував атаку РФ на морські дрони Sea Baby та Magura: СБУ затримала російського "крота"

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння головнокомандувача Збройних Сил України та командувача Військово-Морських Сил ЗСУ зірвала повітряний удар рф по українських підрозділах, що займаються морськими дронами.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Зазначається, що за результатами спецоперації затримано військовослужбовця бригади безекіпажних комплексів спецпризначення ВМС ЗСУ, який виявився російським інформатором.

Встановлено, що фігурант мав передати своєму "контакту":

геолокації пунктів базування військових, які управляють морськими дронами;

координати зберігання безпілотних катерів та маршрути їхнього руху.

Також читайте: Передавав РФ координати об’єктів Сил оборони на Одещині: СБУ затримала коригувальника

Серед "цілей" - морські безпілотники Sea Baby та Magura

Повідомляється, що серед головних "цілей" ворога були легендарні морські безпілотники СБУ та ГУР МО під кодовими назвами Sea Baby та Magura.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження: завчасно викрили інформатора, задокументували його злочини і затримали, коли він готував координати для ракетної атаки рф.

Синхронно з цим Служба безпеки вжила заходів для убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила "крота" у лавах ЗСУ: коригував удари РФ на Дніпропетровщині

Затримання та оголошення підозри

У СБУ розповіли, що затриманий військовослужбовець потрапив у поле зору російських спецслужбістів через своїх знайомих, яким розповідав про деталі роботи.

Одну із таких знайомих ворог використав як "зв’язкову" для отримання закритих відомостей про українських оборонців.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, на якому він накопичував секретну інформацію та через який контактував зі "знайомою".

Також дивіться: СБУ затримала агента РФ, який коригував удари РФ по енергетиці Києва. ФОТОрепортаж

Наразі інформатору повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Також розглядається питання щодо можливої додаткової кваліфікації його злочинних дій. Зловмисник перебуває під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.