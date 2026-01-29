Готував атаку РФ на морські дрони Sea Baby та Magura: СБУ затримала російського "крота"

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння головнокомандувача Збройних Сил України та командувача Військово-Морських Сил ЗСУ зірвала повітряний удар рф по українських підрозділах, що займаються морськими дронами.

СБУ затримала російського крота

Що відомо?

Зазначається, що за результатами спецоперації затримано військовослужбовця бригади безекіпажних комплексів спецпризначення ВМС ЗСУ, який виявився російським інформатором.

Встановлено, що фігурант мав передати своєму "контакту":

  • геолокації пунктів базування військових, які управляють морськими дронами;
  • координати зберігання безпілотних катерів та маршрути їхнього руху.

Серед "цілей" - морські безпілотники Sea Baby та Magura

Повідомляється, що серед головних "цілей" ворога були легендарні морські безпілотники СБУ та ГУР МО під кодовими назвами Sea Baby та Magura.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження: завчасно викрили інформатора, задокументували його злочини і затримали, коли він готував координати для ракетної атаки рф.

Синхронно з цим Служба безпеки вжила заходів для убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

Затримання та оголошення підозри

У СБУ розповіли, що затриманий військовослужбовець потрапив у поле зору російських спецслужбістів через своїх знайомих, яким розповідав про деталі роботи.

Одну із таких знайомих ворог використав як "зв’язкову" для отримання закритих відомостей про українських оборонців.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, на якому він накопичував секретну інформацію та через який контактував зі "знайомою".

Наразі інформатору повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Також розглядається питання щодо можливої додаткової кваліфікації його злочинних дій. Зловмисник перебуває під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

може так краще ???

29.01.2026 10:34 Відповісти
+11
СБУ - при спробі затримати російського "крота" який готував атаку РФ на морські дрони Sea Baby та Magura , був ліквідован російський "крот".
Так буде краще..... після 10-15 таких спроб, інші задумаются ....
29.01.2026 10:19 Відповісти
+6
коли вони почнуть ці кроти вистрибуати з 10 -го поверху??
29.01.2026 10:24 Відповісти
Думаешь там идиоты в разведке сидят,что не знают где их базы собственные располагаются
29.01.2026 10:41 Відповісти
Треба встановити дані зв'язкової ("знайома") та всю інфу про контакти, організацію двостороннього зв'язку, тактику пошуку та підбору агентів СС рф, тактику вербування і багато чого, плюс живий він може бути обміняний на наших затриманих конфіденційних співробітників. Мабуть пробували і інши КРЗ, прийшов час все припиняти...
29.01.2026 10:43 Відповісти
Треба встановити .... гуманно затримати .... гуманно утримувати .... гуманно арештувати .... гуманно судити .... гуманно посадити .... .... гуманно кормити ...... та гуманно обміняти ???
не забагато .... гуманно ???
29.01.2026 11:11 Відповісти
Мій племінник потрапив в полон на курщині... В тебе в полоні нікого немає?
29.01.2026 11:33 Відповісти
коли вони почнуть ці кроти вистрибуати з 10 -го поверху??
Відпустіть під заставу.
29.01.2026 12:31 Відповісти
Давно кажу, що у нас є ті, хто здає маршрути майбутніх польотів наших далекобійних БПЛА. Тому росіяни їх непогано збивають. Цей виродок на додачу здавав і місця розташування екіпажей.
29.01.2026 13:04 Відповісти
"..вилучено смартфон, на якому він накопичував секретну інформацію.." цікаво, хто в таке повірить? Може він ще фото документів по стінах розклеював?
