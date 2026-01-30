Собрал 8,4 млн грн на "инвестиции", бизнес и "єОселю": экс-полицейского подозревают в мошенничестве
Бывшему сотруднику Национальной полиции сообщилио подозрении в мошенничестве в особо крупном размере.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Обманул граждан на 8,4 млн грн
По данным следствия, подозреваемый, занимая должность старшего инспектора Управления патрульной полиции Киевской области, в течение 2025 года неоднократно получал от граждан значительные суммы средств.
Он убеждал потерпевших вкладывать деньги в якобы перспективные проекты: от развития бизнеса и покупки автомобилей до приобретения жилья по государственной программе "єОселя".
"Чтобы создать иллюзию надежности и законности, оформлял долговые расписки и обещал возврат средств с процентами. Однако, как установило следствие, деньги не возвращались, а заявленные цели их использования так и остались на бумаге", - говорится в сообщении.
В результате таких действий трем потерпевшим был нанесен материальный ущерб на общую сумму более 8,4 млн гривен.
Бывшему полицейскому сообщено о подозрении
Бывшему полицейскому сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млн. 164 тыс. грн.
В случае доказательства вины подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
