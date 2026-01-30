Собрал 8,4 млн грн на "инвестиции", бизнес и "єОселю": экс-полицейского подозревают в мошенничестве

Бывшему сотруднику Национальной полиции сообщилио подозрении в мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Обманул граждан на 8,4 млн грн 

По данным следствия, подозреваемый, занимая должность старшего инспектора Управления патрульной полиции Киевской области, в течение 2025 года неоднократно получал от граждан значительные суммы средств.

Он убеждал потерпевших вкладывать деньги в якобы перспективные проекты: от развития бизнеса и покупки автомобилей до приобретения жилья по государственной программе "єОселя".

"Чтобы создать иллюзию надежности и законности, оформлял долговые расписки и обещал возврат средств с процентами. Однако, как установило следствие, деньги не возвращались, а заявленные цели их использования так и остались на бумаге", - говорится в сообщении.

В результате таких действий трем потерпевшим был нанесен материальный ущерб на общую сумму более 8,4 млн гривен.

Бывшему полицейскому сообщено о подозрении

Бывшему полицейскому сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млн. 164 тыс. грн.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

+7
Видно, що теж нелох. Молодий, вже на пенсії і при грошах сидить вдома, в білому махровому халатику. В воюють хай кріпаки.
30.01.2026 19:43 Ответить
+4
Не навчені воювати, співробітники ітд.
30.01.2026 19:34 Ответить
+4
Нічого нового, знов прохаваний убдшник ні разу фронту не бачивший .
30.01.2026 19:38 Ответить
Колись чув що багато поліцаїв мають заздалегідь написані заяви на звільнення,а у випадку якогось зальоту,заява підписується і виходить що поліцай вже давно звільнений з органів,і відповідно менше проблем для начальства.
30.01.2026 19:46 Ответить
Обіцяв повернення грошей з відсотками - час ішов але ні грошей ні відсотків і громадяни шось запідозрили
30.01.2026 19:24 Ответить
За шахрайство 12 років з конфіскацією, за корупцію - подяка і квиток до Ізраїлю.
30.01.2026 19:28 Ответить
У випадку корупції видавачі дозволів та квитків і у темі , і в долі
31.01.2026 06:11 Ответить
30.01.2026 19:34 Ответить
30.01.2026 19:38 Ответить
30.01.2026 19:43 Ответить
На таких плечах тримається весь тил.
30.01.2026 20:40 Ответить
Голова Нацполіції Іван Вигівський прокоментував вбивство чотирьох поліцейських на Черкащині. Підозрюваний, ветеран війни, під час обшуку влаштував засідку та розстріляв спочатку поліцейських офіцерів громади, а потім - спецпризначенців, які прибули на місце. Поранених він добивав упритул. Нападника було ліквідовано. Вигівський зазначив, що статус ветерана не є виправданням для жорстоких злочинів, і засудив спроби героїзації злочинця.
Детальніше: https://www.facebook.com/cyberpoliceua/posts/pfbid02jHUWLBufN41FS3MXofWQRAeh85AFXREkqXb4a1ZKURYn7QJmDTisbXxD1RMxwpb7l
30.01.2026 21:44 Ответить
Мусора називати поліцейським....це якась народна забава така?
31.01.2026 01:31 Ответить
 
 