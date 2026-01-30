Собрал 8,4 млн грн на "инвестиции", бизнес и "єОселю": экс-полицейского подозревают в мошенничестве

Бывшему сотруднику Национальной полиции сообщилио подозрении в мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Обманул граждан на 8,4 млн грн

По данным следствия, подозреваемый, занимая должность старшего инспектора Управления патрульной полиции Киевской области, в течение 2025 года неоднократно получал от граждан значительные суммы средств.

Он убеждал потерпевших вкладывать деньги в якобы перспективные проекты: от развития бизнеса и покупки автомобилей до приобретения жилья по государственной программе "єОселя".

"Чтобы создать иллюзию надежности и законности, оформлял долговые расписки и обещал возврат средств с процентами. Однако, как установило следствие, деньги не возвращались, а заявленные цели их использования так и остались на бумаге", - говорится в сообщении.

В результате таких действий трем потерпевшим был нанесен материальный ущерб на общую сумму более 8,4 млн гривен.

Бывшему полицейскому сообщено о подозрении

Бывшему полицейскому сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млн. 164 тыс. грн.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

