Зібрав 8,4 млн грн на "інвестиції", бізнес та "єОселю": експоліцейського підозрюють у шахрайстві

Колишньому працівнику Національної поліції повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великому розмірі.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Ошукав громадян на 8,4 млн грн 

За даними слідства, підозрюваний, обіймаючи посаду старшого інспектора Управління патрульної поліції Київської області, впродовж 2025 року неодноразово отримував від громадян значні суми коштів.

Він переконував потерпілих вкладати гроші у нібито перспективні проєкти: від розвитку бізнесу та купівлі автомобілів до придбання житла за державною програмою "єОселя".

"Щоб створити ілюзію надійності та законності, оформлював боргові розписки й обіцяв повернення коштів із відсотками. Однак, як встановило слідство, гроші не поверталися, а заявлені цілі їх використання так і залишилися на папері", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок таких дій трьом потерпілим завдано матеріальних збитків на загальну суму понад 8,4 млн гривень.

Експоліцейському повідомлено про підозру

Колишньому поліцейському повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млн. 164 тис. грн.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Топ коментарі
+7
Видно, що теж нелох. Молодий, вже на пенсії і при грошах сидить вдома, в білому махровому халатику. В воюють хай кріпаки.
30.01.2026 19:43 Відповісти
+4
Не навчені воювати, співробітники ітд.
30.01.2026 19:34 Відповісти
+4
Нічого нового, знов прохаваний убдшник ні разу фронту не бачивший .
30.01.2026 19:38 Відповісти
Колись чув що багато поліцаїв мають заздалегідь написані заяви на звільнення,а у випадку якогось зальоту,заява підписується і виходить що поліцай вже давно звільнений з органів,і відповідно менше проблем для начальства.
30.01.2026 19:46 Відповісти
Обіцяв повернення грошей з відсотками - час ішов але ні грошей ні відсотків і громадяни шось запідозрили
30.01.2026 19:24 Відповісти
За шахрайство 12 років з конфіскацією, за корупцію - подяка і квиток до Ізраїлю.
30.01.2026 19:28 Відповісти
У випадку корупції видавачі дозволів та квитків і у темі , і в долі
31.01.2026 06:11 Відповісти
30.01.2026 19:34 Відповісти
30.01.2026 19:38 Відповісти
30.01.2026 19:43 Відповісти
На таких плечах тримається весь тил.
30.01.2026 20:40 Відповісти
Голова Нацполіції Іван Вигівський прокоментував вбивство чотирьох поліцейських на Черкащині. Підозрюваний, ветеран війни, під час обшуку влаштував засідку та розстріляв спочатку поліцейських офіцерів громади, а потім - спецпризначенців, які прибули на місце. Поранених він добивав упритул. Нападника було ліквідовано. Вигівський зазначив, що статус ветерана не є виправданням для жорстоких злочинів, і засудив спроби героїзації злочинця.
Детальніше: https://www.facebook.com/cyberpoliceua/posts/pfbid02jHUWLBufN41FS3MXofWQRAeh85AFXREkqXb4a1ZKURYn7QJmDTisbXxD1RMxwpb7l
30.01.2026 21:44 Відповісти
Мусора називати поліцейським....це якась народна забава така?
31.01.2026 01:31 Відповісти
 
 