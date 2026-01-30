Зібрав 8,4 млн грн на "інвестиції", бізнес та "єОселю": експоліцейського підозрюють у шахрайстві

Колишньому працівнику Національної поліції повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великому розмірі.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Ошукав громадян на 8,4 млн грн

За даними слідства, підозрюваний, обіймаючи посаду старшого інспектора Управління патрульної поліції Київської області, впродовж 2025 року неодноразово отримував від громадян значні суми коштів.

Він переконував потерпілих вкладати гроші у нібито перспективні проєкти: від розвитку бізнесу та купівлі автомобілів до придбання житла за державною програмою "єОселя".

"Щоб створити ілюзію надійності та законності, оформлював боргові розписки й обіцяв повернення коштів із відсотками. Однак, як встановило слідство, гроші не поверталися, а заявлені цілі їх використання так і залишилися на папері", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок таких дій трьом потерпілим завдано матеріальних збитків на загальну суму понад 8,4 млн гривень.

Експоліцейському повідомлено про підозру

Колишньому поліцейському повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млн. 164 тис. грн.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

