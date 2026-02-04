Россияне атаковали пять районов Днепропетровщины: ранены подросток и женщина

В течение дня среды, 4 февраля, российские войска атаковали пять районов Днепропетровской области. Вследствие вражеских атак ранены подросток и женщина. Повреждены дома, хозяйственные постройки, автомобили.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Самаровский район

В Самаровском районе продолжается ликвидация последствий вражеской атаки, которая произошла утром 4 февраля. Спасателям удалось локализовать пожар.

Фото: тг-канал главы Днепропетровской ОГА

Павлоградский район

Троицкую громаду Павлоградского района враг атаковал БПЛА. Пострадали 15-летний юноша и 79-летняя женщина. Они находятся на амбулаторном лечении.

Из-за атак загорелся частный дом, еще 9 – повреждены. Как и хозяйственная постройка и автомобиль.

Каменский и Синельниковский районы

В Каменском вследствие попадания БПЛА есть повреждения на территории предприятия. В Васильковской громаде Синельниковского района – разрушены гаражи, хозяйственные постройки, автомобили.

Никопольщина

Также взрывы раздавались в Никополе, Марганецкой, Мировской, Покровской, Червоногригоровской громадах.

Из-за вражеских атак горел гараж. Разрушены два частных дома, хозяйственная постройка, машина.

