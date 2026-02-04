Росіяни атакували п’ять районів Дніпропетровщини: поранено підлітка та жінку
Упродовж дня середи, 4 лютого, російські війська атакувала п'ять районів Дніпропетровщини. Внаслідок ворожих атак поранено підлітка та жінку. Пошкоджені будинки, господарські споруди, авто.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Самарівський район
У Самарівському районі триває ліквідація наслідків ворожої атаки, яка сталася вранці 4 лютого. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу.
Павлоградський район
Троїцьку громаду Павлоградського району ворог атакував БпЛА. Постраждали 15-річний юнак та 79-річна жінка. Вони на амбулаторному лікуванні.
Через атаки зайнявся приватний будинок, ще 9 – понівечені. Як і господарська споруда та авто.
Кам’янський та Синельниківський райони
У Кам’янському внаслідок влучання БпЛА є пошкодження на території підприємства. У Васильківській громаді Синельниківського району – потрощені гаражі, господарські споруди, авто.
Нікопольщина
Також вибухи лунали у Нікополі, Марганецькій, Мирівській, Покровській, Червоногригорівській громадах.
Через ворожі атаки горів гараж. Понівечені два приватні будинки, господарська споруда, машина.
