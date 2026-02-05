Последствия вражеской атаки на Киев: пожары и повреждения в трех районах
В результате ночной российской атаки в Киеве пострадал один человек. Зафиксированы пожары и повреждения домов в Оболонском, Соломенском и Шевченковском районах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС
- В Оболонском районе столицы возник пожар возле парковочной площадки: пожарные ликвидировали возгорание двух автомобилей.
- В Соломенском районе взрывной волной повреждены окна в четырех жилых домах, зафиксировано повреждение детского сада и хозяйственной постройки. Спасатели обследовали прилегающую территорию.
Известно об одном пострадавшем.
- В Шевченковском районе в результате попадания в 4-х этажное офисное здание произошел пожар, который ликвидировали спасатели.
ГСЧС ликвидирует последствия
