Последствия вражеской атаки на Киев: пожары и повреждения в трех районах

В результате ночной российской атаки в Киеве пострадал один человек. Зафиксированы пожары и повреждения домов в Оболонском, Соломенском и Шевченковском районах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС

В Оболонском районе столицы возник пожар возле парковочной площадки: пожарные ликвидировали возгорание двух автомобилей.

В Соломенском районе взрывной волной повреждены окна в четырех жилых домах, зафиксировано повреждение детского сада и хозяйственной постройки. Спасатели обследовали прилегающую территорию.

Известно об одном пострадавшем.

В Шевченковском районе в результате попадания в 4-х этажное офисное здание произошел пожар, который ликвидировали спасатели.

ГСЧС ликвидирует последствия















