Военный и его сообщник за $2,5 тыс. помогали бойцам уйти в СОЧ в Днепропетровской области, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР во взаимодействии с ДСР Национальной полиции Украины задержали в Днепропетровской области военнослужащего батальона резерва и его гражданского сообщника. Они помогали бойцам самовольно оставлять часть за денежное вознаграждение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

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Разоблачение схемы

По данным следствия, военнослужащий, пользуясь служебным положением и зная порядок работы контрольно-пропускного пункта, предложил "услугу" тем, кто хотел покинуть службу и избежать ответственности. К этому он привлек гражданского сообщника. Стоимость незаконного оставления части составляла 2,5 тыс. долларов США.

В одном из эпизодов военному приказали в определенное время прийти к лесополосе недалеко от части и сесть в автомобиль, который там припаркован. Параллельно гражданский сообщник поехал к жене этого военнослужащего и потребовал передать 1 тыс. долларов США. Еще 1,5 тыс. долларов она должна была отдать после того, как мужа доставят домой, рассказали в ГБР.

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Задержание и арест подозреваемых

Правоохранители задержали обоих фигурантов "на горячем" — во время транспортировки военнослужащего с территории части к месту его проживания.

Фигурантам сообщили о подозрении в пособничестве в дезертирстве, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 УК Украины). Суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Сейчас следователи ГБР устанавливают возможные другие факты преступных действий.

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