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Новости Фото СОЧ в ВСУ
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Военный и его сообщник за $2,5 тыс. помогали бойцам уйти в СОЧ в Днепропетровской области, - ГБР. ФОТОрепортаж

дбр

Сотрудники ГБР во взаимодействии с ДСР Национальной полиции Украины задержали в Днепропетровской области военнослужащего батальона резерва и его гражданского сообщника. Они помогали бойцам самовольно оставлять часть за денежное вознаграждение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

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Разоблачение схемы

По данным следствия, военнослужащий, пользуясь служебным положением и зная порядок работы контрольно-пропускного пункта, предложил "услугу" тем, кто хотел покинуть службу и избежать ответственности. К этому он привлек гражданского сообщника. Стоимость незаконного оставления части составляла 2,5 тыс. долларов США.

В одном из эпизодов военному приказали в определенное время прийти к лесополосе недалеко от части и сесть в автомобиль, который там припаркован. Параллельно гражданский сообщник поехал к жене этого военнослужащего и потребовал передать 1 тыс. долларов США. Еще 1,5 тыс. долларов она должна была отдать после того, как мужа доставят домой, рассказали в ГБР.

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В Днепропетровской области ГБР задержало военного в схеме со СЗЧ
В Днепропетровской области ГБР задержало военного в схеме со СЗЧ

Задержание и арест подозреваемых

Правоохранители задержали обоих фигурантов "на горячем" — во время транспортировки военнослужащего с территории части к месту его проживания.

  • Фигурантам сообщили о подозрении в пособничестве в дезертирстве, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 УК Украины). Суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Сейчас следователи ГБР устанавливают возможные другие факты преступных действий.

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В Днепропетровской области ГБР задержало военного в схеме со СЗЧ
В Днепропетровской области ГБР задержало военного в схеме со СЗЧ

Автор: 

военнослужащие (6845) ГБР (3626) СОЧ (202) Днепропетровская область (5625)
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Топ комментарии
+5
Це ж треба , ще таких дураків находити, які за сзч платили...
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05.02.2026 17:19 Ответить
+4
Якщо є попит то є і пропозиція...в 22 році було навпаки, платили гроші щоб потрапити в підрозділи (!!!) , але зелені істоти через 3 роки спотворили і пошматували саме поняття "мобілізація".
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05.02.2026 17:32 Ответить
+2
https://www.facebook.com/muziranatali?comment_id=Y29tbWVudDoxNDM2MDIyNDg3OTA0NDM2XzE0MDM4MzUwNzc4ODE1NTQ%3D&__cft__[0]=AZYGkFhLelxN70aM0sqClihJ8fO9U1zW_MYBa-g2eyijA66m_-pUpr0CAZ-S8ELtnC-kQUW-Ji-OD1WMvE4BysUTgk0luBaW0Wg4ZE_gDhwzUDbZUq5Elb36WwJW71drT54OIv4TqrpqZ16gJY-BKvky7RZRvJocpHSxSeBGqRYf7W7IVQ1sGPqZ06hQvp8LJ8thpWi9UkaPIa7-MLk2vtYEmzE2PMRgb4-W83_o-Iyzfg&__tn__=R-R Наталія Метлашевська-МузираІ що, у вагоні нікого не було?..

Я уявляю, на секуночку, якби таке могло бути у московії...

Щоб було з тими хлопцями, аби вони там кричали

"Слава Україні"...

Що ж ми за нація така?...
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05.02.2026 17:42 Ответить

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