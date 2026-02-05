Військовий та його спільник за $2,5 тис. допомагали бійцям піти у СЗЧ на Дніпропетровщині, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР у взаємодії з ДСР Національної поліції України затримали на Дніпропетровщині військовослужбовця батальйону резерву та його цивільного спільника. Вони допомагали бійцям самовільно залишати частину за грошову винагороду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Викриття схеми

За даними слідства, військовослужбовець, користуючись службовим становищем і знаючи порядок роботи контрольно-пропускного пункту, запропонував "послугу" тим, хто хотів залишити службу та уникнути відповідальності. До цього він залучив цивільного спільника. Вартість незаконного залишення частини становила 2,5 тис. доларів США.

В одному з епізодів військовому наказали у визначений час прийти до лісосмуги неподалік частини та сісти в автомобіль, який там припаркований. Паралельно цивільний спільник поїхав до дружини цього військовослужбовця та вимагав передати 1 тис. доларів США. Ще 1,5 тис. доларів вона мала віддати після того, як чоловіка доставлять додому, розповіли в ДБР.

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Затримання та арешт підозрюваних

Правоохоронці затримали обох фігурантів "на гарячому" — під час транспортування військовослужбовця з території частини до місця його проживання.

Фігурантам повідомили про підозру у пособництві в дезертирстві, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 КК України). Суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Наразі слідчі ДБР встановлюють можливі інші факти злочинних дій.

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