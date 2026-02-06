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Двое патрульных в Одессе требовали деньги у военнообязанных водителей авто за недоставку их в ТЦК, - ГБР. ФОТОрепортаж
Сотрудники ГБР при содействии СБУ разоблачили патрульных правоохранителей, которые наладили в Одессе заработок на военнообязанных.
Об этом сообщили в пресс-службе Бюро, передает Цензор.НЕТ.
Разоблачена схема махинации
По данным следствия, двое правоохранителей во время патрулирования останавливали автомобили, владельцы которых подлежали мобилизации, и требовали деньги за недоставку их в один из ТЦК и СП Одессы. За свои услуги брали от 2 тыс. долларов США, в зависимости от "возможностей" военнообязанного.
4 февраля 2026 года сотрудники Бюро задержали правоохранителей после получения денег от одного из водителей.
Подозрение задержанным
- Патрульным сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Топ комментарии
+25 Петро Оленев
показать весь комментарий06.02.2026 22:23 Ответить Ссылка
+23 vitaliymkua
показать весь комментарий06.02.2026 22:35 Ответить Ссылка
+20 Besya #601314
показать весь комментарий06.02.2026 22:22 Ответить Ссылка
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