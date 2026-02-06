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Двое патрульных в Одессе требовали деньги у военнообязанных водителей авто за недоставку их в ТЦК, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР при содействии СБУ разоблачили патрульных правоохранителей, которые наладили в Одессе заработок на военнообязанных.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро, передает Цензор.НЕТ.

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Разоблачена схема махинации

По данным следствия, двое правоохранителей во время патрулирования останавливали автомобили, владельцы которых подлежали мобилизации, и требовали деньги за недоставку их в один из ТЦК и СП Одессы. За свои услуги брали от 2 тыс. долларов США, в зависимости от "возможностей" военнообязанного.

4 февраля 2026 года сотрудники Бюро задержали правоохранителей после получения денег от одного из водителей.

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В Одессе ГБР задержало правоохранителей, которые вымогали деньги у водителей авто за недоставку их в ТЦК
В Одессе ГБР задержало правоохранителей, которые вымогали деньги у водителей авто за недоставку их в ТЦК

Подозрение задержанным

  • Патрульным сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

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В Одессе ГБР задержало правоохранителей, которые вымогали деньги у водителей авто за недоставку их в ТЦК
В Одессе ГБР задержало правоохранителей, которые вымогали деньги у водителей авто за недоставку их в ТЦК
В Одессе ГБР задержало правоохранителей, которые вымогали деньги у водителей авто за недоставку их в ТЦК

Автор: 

взятка (6384) Одесса (8448) Одесская область (4687) патрульная полиция (1858) ГБР (3628) ТЦК (1320) Одесский район (747)
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Топ комментарии
+25
Не підфортило. Але на фронт все рівно не підуть.
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06.02.2026 22:23 Ответить
+23
Пам'ятаю як один додік тут писав: а куди ви підете якщо вас пограбують чи ще щось. Де ти чудо?
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06.02.2026 22:35 Ответить
+20
Не навчені...
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06.02.2026 22:22 Ответить

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