Двое патрульных в Одессе требовали деньги у военнообязанных водителей авто за недоставку их в ТЦК, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР при содействии СБУ разоблачили патрульных правоохранителей, которые наладили в Одессе заработок на военнообязанных.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро, передает Цензор.НЕТ.

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Разоблачена схема махинации

По данным следствия, двое правоохранителей во время патрулирования останавливали автомобили, владельцы которых подлежали мобилизации, и требовали деньги за недоставку их в один из ТЦК и СП Одессы. За свои услуги брали от 2 тыс. долларов США, в зависимости от "возможностей" военнообязанного.

4 февраля 2026 года сотрудники Бюро задержали правоохранителей после получения денег от одного из водителей.

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Подозрение задержанным

Патрульным сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

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