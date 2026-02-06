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Новини Фото Хабарники
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Двоє патрульних в Одесі вимагали гроші у військовозобов’язаних водіїв авто за недоставлення їх до ТЦК, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР за сприяння СБУ викрили патрульних правоохоронців, які налагодили в Одесі заробіток на військовозобов’язаних.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро, передає Цензор.НЕТ.

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Викрито схему оборудки

За даними слідства, двоє правоохоронців під час патрулювання зупиняли авто, власники яких підлягали мобілізації та вимагали гроші за не доставлення їх до одного з ТЦК та СП Одеси. За свої послуги брали від 2 тис. доларів США, залежно від "можливостей" військовозобов’язаного.

4 лютого 2026 року працівники Бюро затримали правоохоронців після отримання грошей від одного з водіїв.

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В Одесі ДБР затримало правоохоронців, які вимагали гроші з водіїв авто за не доставлення їх до ТЦК
В Одесі ДБР затримало правоохоронців, які вимагали гроші з водіїв авто за не доставлення їх до ТЦК

Підозра затриманим

  • Патрульним повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо обрання відносно фігурантів запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

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В Одесі ДБР затримало правоохоронців, які вимагали гроші з водіїв авто за не доставлення їх до ТЦК
В Одесі ДБР затримало правоохоронців, які вимагали гроші з водіїв авто за не доставлення їх до ТЦК
В Одесі ДБР затримало правоохоронців, які вимагали гроші з водіїв авто за не доставлення їх до ТЦК

Автор: 

хабар (4460) Одеса (5147) Одеська область (4144) патрульна поліція (1469) ДБР (3680) ТЦК та СП (1352) Одеський район (764)
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Топ коментарі
+25
Не підфортило. Але на фронт все рівно не підуть.
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06.02.2026 22:23 Відповісти
+23
Пам'ятаю як один додік тут писав: а куди ви підете якщо вас пограбують чи ще щось. Де ти чудо?
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06.02.2026 22:35 Відповісти
+20
Не навчені...
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06.02.2026 22:22 Відповісти

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