Двоє патрульних в Одесі вимагали гроші у військовозобов’язаних водіїв авто за недоставлення їх до ТЦК, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР за сприяння СБУ викрили патрульних правоохоронців, які налагодили в Одесі заробіток на військовозобов’язаних.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро, передає Цензор.НЕТ.

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Викрито схему оборудки

За даними слідства, двоє правоохоронців під час патрулювання зупиняли авто, власники яких підлягали мобілізації та вимагали гроші за не доставлення їх до одного з ТЦК та СП Одеси. За свої послуги брали від 2 тис. доларів США, залежно від "можливостей" військовозобов’язаного.

4 лютого 2026 року працівники Бюро затримали правоохоронців після отримання грошей від одного з водіїв.

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Підозра затриманим

Патрульним повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо обрання відносно фігурантів запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

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