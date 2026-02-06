Двоє патрульних в Одесі вимагали гроші у військовозобов’язаних водіїв авто за недоставлення їх до ТЦК, - ДБР. ФОТОрепортаж
Працівники ДБР за сприяння СБУ викрили патрульних правоохоронців, які налагодили в Одесі заробіток на військовозобов’язаних.
Про це повідомили у пресслужбі Бюро, передає Цензор.НЕТ.
Викрито схему оборудки
За даними слідства, двоє правоохоронців під час патрулювання зупиняли авто, власники яких підлягали мобілізації та вимагали гроші за не доставлення їх до одного з ТЦК та СП Одеси. За свої послуги брали від 2 тис. доларів США, залежно від "можливостей" військовозобов’язаного.
4 лютого 2026 року працівники Бюро затримали правоохоронців після отримання грошей від одного з водіїв.
Підозра затриманим
- Патрульним повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо обрання відносно фігурантів запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.
Топ коментарі
+25 Петро Оленев
показати весь коментар06.02.2026 22:23 Відповісти Посилання
+23 vitaliymkua
показати весь коментар06.02.2026 22:35 Відповісти Посилання
+20 Besya #601314
показати весь коментар06.02.2026 22:22 Відповісти Посилання
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