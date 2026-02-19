Сутки в Донецкой области: ранены 2 человека, повреждены десятки домов и автомобилей. ФОТО

В течение суток российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 19 февраля рассказал начальник ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Золотом Колодезе и Торецком Шаховской громады повреждены по 2 дома.

Краматорский район

В Николаевке поврежден дом и автомобиль, в Рай-Александровке ранены 2 человека. В Константиновке уничтожены 3 многоэтажки.

Бахмутский район

В Свято-Покровском Северской громады поврежден дом.

Всего за сутки россияне 5 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 103 человека, в том числе 21 ребенок.

