Доба на Донеччині: поранено 2 людини, пошкоджено десятки будинків і автівки. ФОТО

Упродовж доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 19 лютого розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Золотому Колодязі та Торецькому Шахівської громади пошкоджено по 2 будинки.

Краматорський район

У Миколаївці пошкоджено будинок і автомобіль, у Рай-Олександрівці поранено 2 людини. У Костянтинівці знищено 3 багатоповерхівки.

Бахмутський район

У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 5 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 103 людини, у тому числі 21 дитину.

