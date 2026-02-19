Доба на Донеччині: поранено 2 людини, пошкоджено десятки будинків і автівки. ФОТО
Упродовж доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 19 лютого розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Золотому Колодязі та Торецькому Шахівської громади пошкоджено по 2 будинки.
Краматорський район
У Миколаївці пошкоджено будинок і автомобіль, у Рай-Олександрівці поранено 2 людини. У Костянтинівці знищено 3 багатоповерхівки.
Бахмутський район
У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.
Всього за добу росіяни 5 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 103 людини, у тому числі 21 дитину.
