УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11599 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Донеччини
403 0

Доба на Донеччині: поранено 2 людини, пошкоджено десятки будинків і автівки. ФОТО

Упродовж доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 19 лютого розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Золотому Колодязі та Торецькому Шахівської громади пошкоджено по 2 будинки.

Краматорський район

У Миколаївці пошкоджено будинок і автомобіль, у Рай-Олександрівці поранено 2 людини. У Костянтинівці знищено 3 багатоповерхівки.

Бахмутський район

У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 5 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 103 людини, у тому числі 21 дитину.

донеччина

Також читайте: 14 км пішки під дронами й КАБами: як виглядає "дорога життя" до Костянтинівки. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (21149) обстріл (34237) Донецька область (11246)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 